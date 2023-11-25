Alanyaspor maçının ardından

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir sonuç aldıklarını aktaran Okan Buruk, "Bugün kadına karşı şiddetle mücadele günü. Hepimiz için, dünya için kadına karşı şiddeti kınayarak başlamak istiyorum. Çok güzel bir sonuç. Buna ihtiyacımız vardı. Önceki haftalarda pozisyonları sonlandırma anlamında sorun yaşıyorduk. Bugün maçı erken bitirdik. Topun daha çok bizde olduğu, pas trafiğini artırdığımız, pas kayıplarını azalttığımız ve rakipten topu hızlı kaptığımız bir maçtı. Çok fazla gol pozisyonu bulduk. Alanyaspor'da iyi, hızlı oyun ve kontratak için uygun oyuncular var. Fırsat vermedik. Önemli bir galibiyet aldık. Hem 4-0'lık galibiyet hem de moral bulduk. Az süre alan oyuncuların performansı da önemliydi" diye konuştu.

"TÜRKİYE, ICARDI'YI ÇOK SEVİYOR"

Mauro Icardi'nin son 2 gün takımla idman yaptığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Daha önce antrenman yapmadan direkt maça çıkıyordu. Bir oyuncu için zor bir şey. İki maça göre değişimi sahada görüyoruz. Fedakarlık önemli bir şey. Takımı için oynuyor. Takımı ne kadar sevdiğini gösteriyor. Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray, Icardi'yi çok seviyor. Türkiye, Icardi'yi çok seviyor. Icardi de Türkiye'yi çok seviyor. Bir nesli Galatasaraylı yapma konusunda önemli işler yaptı. Galatasaray için çok değerli. Icardi burada çok mutlu. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberleri çok değerlendirmek istemiyorum. Şu anda kasım ayındayız."

"NDOMBELE MİLLİ MAÇ ARASINDA İYİ ÇALIŞTI"

Galatasaray'ın hazır olup olmadığına dair bir soruya Okan Buruk şu yanıtı verdi:

"Hazırız. Milli takıma giden, sakatlıktan çıkan, oynatamadığımız oyuncular oluyor. Bazen süre veremediğimiz oyuncular oluyor. Ndombele milli maçlar arasında iyi çalıştı. Forma veremediğimiz oyuncular var. Yoğun bir fikstüre girdik. Her zaman amacımız kazanmak. Maçı kazandıracak oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Daha iyi durumdayız. Ana eksiğimiz bazı oyunculara az süre veriyoruz. Değişimleri yapacağız ama oynamayan oyuncular da kendini hazır tutuyor. Oynayan kadar oynamayan oyuncuların psikolojisi aynı olmayabiliyor. Tüm oyuncularımızdan iyi sonuçlar aldık."

"ABDÜLKERİM'İN YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Karşılaşmanın 81'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'in durumuyla ilgili bir soruya Okan Buruk, "Sakatlıkları değerlendireceğiz. Davinson ile ilgili MR çekilecek. İnşallah önemli bir şey yoktur. Abdülkerim'in Manchester United maçına yetişeceğini düşünüyoruz. Beklentimiz yüksek. Bir sonraki maçta hazır olacağını düşünüyorum. O pozisyonda Nelsson ve Kaan var. Orta sahada 4 oyuncumuz var. Tecrübeli oyuncularımız var. Bu oyunculardan ikisini seçip sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"KEREM GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞIYOR"

Kerem Aktürkoğlu'nun iyi şutları olan bir oyuncu olduğunu anlatan Buruk, "Kerem gerçekten çok çalışıyor. Vuruşları iyi bir oyuncu. Net bir şekilde söyleyeyim. Geçen sene 25-30 metreden goller attı. Bazen zor geçen dönemler olabilir. Kerem'in iyi bir bitiriciliği var. Hep çalışıyor. Birçok oyuncu çalışıyor. Gol atmayı düşünmeleri normal. Bir yerde bu golleri atacaklar. Bu çalışmayı sürdürmeleri önemli" dedi.

"MANCHESTER UNITED'I SON 10 DAKİKADA YENDİK"

"Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaların son bölümünde oyundan düştüğüne katılıyor musunuz?" sorusuna Okan Buruk, şu ifadelerle yanıt verdi:

"Bayern Münih'e içerideki maçta atsaydık, önde olsaydık sonuç farklı olabilirdi. Manchester United'i son 10 dakikada yendik. Premier Lig takımına orada üstünlük kurabildik. Yüksek tempoda oynadığınız maçlarda rakibin oyunu değişebiliyor. Bugün maçın başı inanılmaz yavaş geçti. Aut atışları 1 dakika sürüyor. Hakemler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Büyük takımlara karşı oyunun yavaşlaması dezavantaj, izleyenler için de dezavantaj. Gol atana kadar her duran top 1 dakikada kullanıldı. Bu bizim gibi Avrupa'da oynayan takımların temposunda çalınan zaman oluyor."

"MANCHESTER MAÇI BAMBAŞKA OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynanacak karşılaşmanın daha farklı bir oyuna sahne olacağını ifade eden Okan Buruk, "Manchester United, Alanyaspor gibi beklemeyecek. Onlar önde oynamaya çalışacak. Bizim kadar baskılı oynamasalar da baskı kuracaklar. Bugün oyunun iyi yanlarından biri set oyununu iyi yaptık. Gereksiz uzun topların dışında iyi oynadık. Manchester maçı bambaşka olacak. Hikayesi farklı olacak. 90 dakika kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yenilsek de bir sonraki maça kalacak. Kazanıp Avrupa'yı garantileyip bir sonraki maç için avantaj elde etmek istiyoruz. İlk maçta yendik. Önemli bir kadroya sahipler. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

"HAKEMLER ERKEN SARI KART GÖSTEREMİYORLAR"

Hakemlerin oyunun yavaşlatılmasına karşı çaba göstermeleri gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Hakemlere tepki gösteriyoruz. Tribünler tepki gösteriyor. Hakemlerin sorunu şu; erken sarı kart gösteremiyorlar. Erken gösterince ikinci sarıyı gösteremeyeceklerini düşünüyorlar. Erken sarının kırmızıya dönemeyecek olması daha da yavaşlatabiliyor. Bu yıllardır olan bir şey. Her takımda bunu görebiliyorsunuz. Bu kültürü oturtmak lazım. Onlara büyük yük düşüyor. Ne kadar eklenirse eklensin oyun yavaşlıyor. Ekranların başındaki herkes şov izlemek istiyor. Bir taraf yavaşlatınca şovun da önü kesiliyor. Büyük takımlara karşı bunu görüyoruz. Bununla ilgili hakemlerin çabaları olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

FATİH TEKKE: KENDİMİ VE EKİBİMİ ÇOK BAŞARISIZ BULUYORUM

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, alınan sonucun kendisi için kolay olmadığını belirterek, "Olumlu söyleyecek çok cümlem yok. Galatasaray'ı tebrik ederim. Sonuç çok farklı da olabilirdi. Gol de atabilirdik. Çok da gol yiyebilirdik. Maç Galatasaray'ın kontrolünde geçti. 9-10 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar tırnaklarımızla kazıya kazıya bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Alanya'ya gelme amacımız burayı bir yere getirmek. Kendimce ekibimle en fazla bir kez Alanya dışına çıktık. 7/24 çalışıyoruz. Benim değerlendirmem bu. Bir takımın düzenini iyi hale getirmek amacım. Bugün beni üzen düzensizlik. Tüm sorumluluk benim. Bu takım bir ilçe takımı. Ama büyük işler yapmış bir takım. Amacımız kötü hale getirmek değil. Daha iyi hale getirmek. Antrenörlük hayatıma başladığım günden bu yana kendime sorarım. Bugün de 'Neden başaramadın Fatih?' diye kendimi sorgulayacağım. Moralim iyi değil. Alanya camiasından özür dilerim. Pes etmeyeceğim ama yeniden bakacağız. Galatasaray'a yenilmek absürt değil. Düzensizlik sorun. Kendimi ve ekibimi çok başarısız buluyorum" dedi.

"BIRAKMA İSTEĞİNDE DEĞİLİM"

Bırakmayı düşünmediğini anlatan Tekke, "Düşüneceğim. Neden böyle oluyor, bunu cevabını arayacağım. Bazı durumlarda doğru sandığınız şeyler yanlış olabilir. Biraz düşündükten, istişare ettikten sonra düşüneceğim. Bırakma isteğinde değilim. Benim için önemli olan; aile gibi olan bir ortamda savaşmak isteyen biriyim. Bugünkü bu düzensizlik bana bu cümleleri söyletti" diye konuştu.

"KENDİMDE EKSİK OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM"

Tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten Fatih Tekke, "Kendimde eksik olduğunu söylüyorum. Oyuncularıma bir şey söylemem. Her oyuncuma inanıyorum. Belki de şu cümleyi kurmam lazım. Aşırı derece bir rahatlık. Bu kadar rahat davranamayız. Yenilince sorumluluk benim. Oyunun oturması için 25 değil 250 gün lazım. Benim çalıştığım diğer kulüplerde bir düzen oturuyordu" diyerek sözlerini tamamladı.