Alanyasapor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyasapor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Corendon Alanyasapor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenmanda Çaykur Rizespor maçında 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması, diğer futbolcular ise U19 Takımı ile antrenman maçı yaptı.

Turuncu- yeşilliler, Hatayspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından salı günü devam edecek. - ANTALYA