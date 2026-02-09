Haberler

Köy çocuklarından üst üste 3'üncü Türkiye şampiyonluğu

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Bowling Takımı, üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak başarılarına devam etti. Takım, 2027 yılında da şampiyon olmayı hedefliyor.

SAMSUN'da 5-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Bowling Takımı, 2026 yılında da Türkiye Şampiyonu olarak üst üste 3'üncü kez zirvede yer aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından 32 genç kız ve genç erkek takımının katıldığı şampiyonada, dört gün süren müsabakalar sonunda 2024 ve 2025 yıllarında da şampiyonluk yaşayan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, bu yıl da kupayı Samsun'a getirdi. Samsunspor Bowling Takımı'nın altyapısını oluşturan sporcular, elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Alaçam'ın köylerinde yaşayan öğrencilerden oluşan takımın, aylar boyunca büyük fedakarlık gösterdiği belirtildi. Sporcuların, sabah 05.00'te uyanarak Samsun'daki bowling salonuna antrenman ve müsabakalar için 75 kilometrelik yolu gidip geldiği öğrenildi.

'HEDEFİMİZ 2027 YILINDA DA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU'NU SAMSUN'A KAZANDIRMAK'

Sporcularının başarısından dolayı gurur duyduğunu belirten Antrenör Gökhan Bozdemir, "Sporcularımla gurur duyuyorum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldık. Hedefimiz 2027 yılında da Türkiye Şampiyonluğu'nu Samsun'a kazandırmak Sporcularımız Bocce branşıyla da ilgilendikleri için el-göz koordinasyonları oldukça gelişmiş durumda. Bu da bowlingdeki başarılarını artırıyor. Daha fazla çalışmaya devam ederek, başarılarımızı zirvede sürdüreceğiz" dedi.

