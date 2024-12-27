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Al Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim'den ilk sözler

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Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ülkeye hareket etmeden İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim "Hazırım, iyiyim. Eşimin bana çok güzel bir sözü var, 'Futbol aklını sakın emekli etme' diye. Türk futbolcusunun dünyada oynamayacağı herhangi bir takım yok. Transfer olabilir" dedi.

Türk futbolunun efsanevi isimlerinden Fatih Terim, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının teknik direktörlük görevine getirildi. Kulüp, deneyimli teknik adamla yapılan anlaşmayı resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Al Shabab Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Fatih Terim'in teknik direktör olarak göreve başladığı belirtilirken, "Tecrübesi ve başarılarıyla dünya futbolunda saygın bir yer edinmiş olan Fatih Terim'i Al Shabab ailesine katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisiyle uzun vadeli hedeflere ulaşmak için büyük bir uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

TERİM'DEN İLK SÖZLER

Yeni takımı ile sözleşme imzalayan Terim, ülkeye gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda kendisini bekleyen gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"TRANSFER OLABİLİR"

Terim "Eşimin bana söylediği çok güzel bir cümle var. Futbol aklını sakın emekli etme diye. Yanımdaki arkadaşlarımdan bahsedeyim hepsi branşlarında çok iyi insanlar. Bu sefer Necati benle gelmedi, daha evvel benleydi. Ben hayatımda birçok insanla çalıştım çalışmaya hayatlarına dokunmaya devam edeceğim. Çalıştığım arkadaşlarımın hepsi benim için çok kıymetli. Şu son iki günde dahi olağanüstü bir çalışma azmi görüyorum. Kulüple ilgili bilgiler, antrenman hazırlığı, toparlanması… Çalıştığım tüm arkadaşlarım benim için çok önemli.

"AL SHABAB'DA PAVEL İLE BERABER OLACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Pavel benim için çok daha başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Hafif görüşmemizde de bahsettik o günlerden. Juventus'ta yıllarca sportif direktör olarak da emekleri oldu. Şu anda Al Shabab'da onunla beraber olacağım için de mutluyum. Hem önemli bir oyuncu hem de önemli bir sembol. Çünkü kulüpler sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum.

"DÖRT TAKIMIN ÇOK İYİ KADROLARI OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Önümüzdeki dört takım bizden daha iyi kadroları olduğu söyleniyor. Bunu ben de dünyayı takip eden bir adam olarak biliyorum. Herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Yönetime ya da başkana herhangi bir isim söylemedim. Ne olursa olsun çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. Altısında maçımız var. Yılbaşına kalmış 2-3 gün. Eğer transfer yapılacaksa burada yapılacak. Tanıdığım oyuncular var. Tanımadığım oyuncularla ilgili de bilgi almaya çalışıyorum. Uzun yıllar içerisinde bazen yönetimlerin göndermesini istediği oyuncular bizle çalışınca o takımın en önemli oyuncular oldular. O yüzden burada en kısa sürede tespitler yapıp eğer söylerlerse biz de ihtiyaç varsa o yerleri söyleriz. O diğer dört takımın çok ilerde olduğu önde olduğu kesin. Kabullenmeyeceğiz tabi ki. dokunuşlarımızı en kısa sürede yapacağız. Arkadaşlar bu arada bütün ülkemizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah sağlıklı huzurlu mutlu bir yıl olur. Herkese hayırlı seneler."

Al Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim'den ilk sözler
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