Akdenizli Kick Boksçular İstanbul'dan Madalyalarla Döndü

AKDENİZ'in Kick Boks sporcuları, İstanbul'da düzenlenen '8'inci Turkish Open WAKO World Cup Şampiyonası'na damga vurarak kente madalyalarla döndü. Şampiyonları ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bir zamanlar terör olayları ve uyuşturucuyla anılan ilçemizde artık Avrupa ve dünya şampiyonlukları konuşulmaya başlandı. Akdeniz'in üzerindeki kara bulutlar dağıldı, artık güneşli, güzel bir hava var" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele veren Kick Boks sporcuları; 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleşen "8'inci Turkish Open WAKO World Cup" Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Kulüp sporcuları Hilal Sonay 52 kilo Full Contack Genç Kadınlarda 1'inci, Hatip Emlek kilo Kg Full Contack Büyük Erkeklerde 1'inci, Muhammed Taşkın 51 kilo Full Contack Büyük Erkeklerde 3'üncü ve Yaser Güneş 63,5 kilo Full Contack Genç Erkeklerde 3'üncü olarak şampiyonayı tamamladı.Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Dünya Kupası Şampiyonası'ndan 2 şampiyonluk ve iki de 3'üncülük ile damga vuran kulüp sporcularını Karaduvar Mahallesi'nde antrenman yaptıkları spor salonunda ziyaret etti. Başarılarından dolayı Kick Boks sporcularını ve Antrenörleri Nasır Kandemir'i tebrik eden Başkan Gültak; göreve geldikleri ilk günden itibaren spora, sanata ve kültüre önem verdiklerinin altını çizdi, Akdeniz'in makus talihini kırdıklarını ifade etti.Akdeniz'de spora ve sporculara büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Gültak, "Bölgemizin yakın geçmişinde maalesef terör örgütü ve uyuşturucu baronlarının hakimiyeti söz konusuydu. Göreve gelir gelmez Akdeniz'de barışı, kardeşliği ve huzuru sağladık. Terör ve uyuşturucunun ortadan kalkmasında en önemli faktörlerden biri olan spora ciddi yatırımlar yaptık. Tırmıl Tepesi'ne de gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadınların kullanabileceği, salonların, gençlik merkezinin yer aldığı modern bir tesisi 5 ay içinde bitirmiş olacağız. Akdeniz, projelerimiz sayesinde 300 milyonun üzerinde spor tesisi kazanmış oldu. Vatandaşlarımız, millet bahçesine, kültür merkezlerine, etüt merkezlerine kavuştu. Dolayısıyla Akdeniz'de gençlerimiz artık ya spora ya kültürel ve sanatsal faaliyetlere veya eğitim alanında büyük başarılar ortaya koymaya başladılar" dedi.

'AKDENİZ'İN ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR DAĞILDI'

Sözlerini sürdüren Başkan Gültak, "2013 Akdeniz Oyunları'na Mersin ev sahipliği yaptı. Fakat dönemin yöneticileri bu bölgeye spor tesisleri gelmesin, gençler sporla uğraşmasın diye 'yerimiz yok' diyerek ilçeye hiçbir tesis yapmamış. O oyunlarda Mersin'de tesis yapılmayan tek ilçe Akdeniz. Bunların hepsi ıskalanmış. Çok şükür biz geldik ve bunun farkına vardık. Fakat Akdeniz, Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olma yolunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri sayesinde merdivenleri hızla çıkıyor. Yaptığımız projelerle Akdeniz'in geleceğini teminat altına aldık. İnsanlarımız barış ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edecek. Bir zamanlar terör olayları ve uyuşturucuyla anılan ilçemizde artık Avrupa ve dünya şampiyonlukları konuşulmaya başlandı. Akdeniz'in üzerindeki kara bulutlar dağıldı, artık güneşli, güzel bir hava var" diye konuştu.Akdenizli Kick Boks sporcularından 16 yaşındaki Hilal Sonay ise, eskiden çok kavgacı bir yapısı olduğunu ifade ederek; 'Babam beni salona yolladı, ben de spora başladım. Çevredekiler kız olduğum için bu sporu yapamayacağımı düşünüyordu. İçimdeki hırsı bu spora aktarınca hem başarılı oldum hem de sakinleştim. Ben şampiyonluklar elde etmeye başladıktan sonra bu spora çok fazla kız ilgi duydu, aileler daha çok bu spora sıcak bakmaya başladı. Bundan dolayı da aslında kendimle gurur duyuyorum. Geçen yıl dünya kupasını; bu sene de ülkemizde düzenlenen dünya kupasını kazandım. Şimdi hedeflerim daha yüksek. Avrupa ve dünya şampiyonalarında da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. En büyük hedefim ise olimpiyatlarö diye konuştu.

SPORA FİTNESS İLE BAŞLADI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Şampiyon olan 23 yaşındaki Hatip Emlek de, spora fitness yaparak başladığını belirterek, "Hocam beni keşfetti ve kick boks yapmaya başladım. Maç yaptıkça da başarılar geldi. Askere gidip geldikten sonra daha çok yoğunlaştım. İki Türkiye şampiyonluğum, Avrupa'da, dünya kupasında üçüncülüğüm var. İslami Oyunlar'da da ikinciliğim bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 8'inci Turkish Open WAKO World Cup'da dünya şampiyonu oldum. Şu anki hedefim de Portekiz'de düzenlenecek dünya şampiyonası. İnşallah orada da İstiklal Marşımızı okutacağım" şeklinde konuştu.Antrenör Nasır Kandemir de Akdeniz Belediye Spor Kulübü olarak İstanbul'da düzenlenen son Kick Boks Dünya Kupası'na 4 sporcuyla katılım sağladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Dünya Kupası'nda 2 sporcumuz şampiyon, 2 sporcumuz da üçüncü oldu. Şampiyon sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeyi garantiledi. Üçüncülük elde eden sporcularımızın da şansı halen sürüyor. Bu bölgede ilk sporcu yetiştirmeye 2001 yılında başladık. Hayatına dokunduğum yaklaşık 85 milli sporcumuz var. Çok emek verdim. Tabii bazı noktalarda tıkandım. Fakat Gültak Başkan gelince Akdeniz'in talihi değişti. Spor anlamında her türlü sıkıntıyı aştık. Özellikle Hilal kızımız şampiyon olduktan sonra kız sporcu sayımız da inanılmaz arttı. Allah'ın izniyle olimpiyatlara kadar gideceğiz. Şu anda olimpiyatlarda derece alacak, şampiyon olabilecek çok çocuğumuz var." (DHA)

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023