Akdeniz Üniversitesi Buz Hokeyi Takımları Üniversite Ligi'nde İlk Sınavlarını Verdi

Akdeniz Üniversitesi Buz Hokeyi Kadın ve Erkek takımları 5-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Üniversite Ligi'nde ilk ciddi sınavlarına çıktı.

Kadrolarının tamamını Antalyaspor kulüp sporcuların oluşturduğu ve takım antrenörü Tufan Kaya'nın takımının başında yer aldığı Akdeniz Üniversitesi forması ile sahaya çıkan hokeyciler kendilerini ulusal çapta test etme fırsatını değerlendirdi. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan ve 3 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olan olimpik buz hokeyi salonunda düzenlenen organizasyonda ev sahipleri Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi ile aynı gruba düşen erkek hokeyciler rakiplerine karşı son saniyelerde elenmekten kurtulamadı.

Erzurum Teknik Üniversitesi ile aynı gruba düşen kadın sporcular ise gruptaki diğer rakipleri İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'ne karşı en az gol yiyen takım olarak ligi tamamladı. Üniversiteli hokeycileri 2025 yılında kulüpler düzeyinde gerçekleşecek yetişkin liglerine odaklandı. - ANTALYA