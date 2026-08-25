Kasapoğlu'ndan Barcelona'nın KKTC tercihine tam destek
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona futbol akademisinin kamp için Lefkoşa'yı seçmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Rum tarafının sağduyulu davranmasını ve engelleme girişimlerine itibar edilmemesini temenni etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona'nın alt yaş gruplarına yönelik futbol akademisi kampı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'yı tercih etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönü bulunduğuna dikkati çekerek, "Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyu ile hareket etmesini diliyor, organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırılıkçı reflekslerin diplomasi katında karşılık bulmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.