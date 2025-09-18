Haberler

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'de Houston Rockets forması giyen Türk basketbolcu Alperen Şengün, özel hayatıyla gündeme geldi. Yaklaşık 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile birlikte olan Şengün'ün, sevgilisinin ailesiyle yakın ilişkisi olduğu biliniyor. Ayrıca Şengün'ün ailesinin de Cherry ailesiyle tanıştığı ve birlikte tatile çıktıkları öğrenildi. Şengün ve Cherry'nin romantik pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nba'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

3 YILLIK İLİŞKİ

Milli basketbolcunun yaklaşık 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile aşk yaşadığı biliniyor. Çifte yakın kaynaklar, Cherry'nin ailesinin de bu ilişkiye sıcak baktığını ifade ediyor.

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

AİLELER TANIŞTI

Şengün'ün sevgilisi Hannah'nın anne ve babası Cindy-George Cherry fırsat buldukça NBA'de genç yıldızı tribünden destekliyor. Ayrıca Alperen'in annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün'ün de Cherry ailesiyle tanıştığı, hatta hep birlikte tatile çıktıkları öğrenildi.

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

ROMANTİK POZLARI VAR

Şengün'ün sevgilisiyle verdiği romantik pozlar kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "Maşallah size", "Çok güzelsiniz", "Herkes böyle damat ister" gibi yorumlarda bulundu.

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

HANNAH CHERRY KİMDİR?

13 Temmuz 1997'de Missouri'nin Chesterfield kentinde doğan Hannah Lynn Cherry, 28 yaşındadır. Genç yaşlarda spora yönelen Cherry, üniversite döneminde Northern Arizona University voleybol takımında smaçör ve libero pozisyonlarında forma giymiştir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali

Şara'dan dengeleri değiştirecek İsrail sözleri! Anlaşma sinyali verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ne kadar da absürt kıyafetler giyiyorsunuz?!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Zehra Güneş varken bu cüce kim Alperen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

Alperen in sevgilisini gördüğüm iyi oldu bak içim rahatladı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu

10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp 'Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner' dedi

Futbolcuları da yanına alıp "Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.