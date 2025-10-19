Haberler

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın Yeni Divan Başkanı Oldu

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın Yeni Divan Başkanı Oldu
Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, başarı için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, camiayı eski günlerdeki gibi başarıya ulaştıracaklarını vurguladı.

Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek siyah-beyazlı camiayı eski günlerdeki gibi başarılara ulaştıracaklarını söyledi.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan Beşiktaş Kulübünün divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alan Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı oldu.

Ahmet Ürkmezgil, seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimi kazandıkları için çok mutlu olduğunu aktaran Ürkmezgil, "Beşiktaş'ta yedi yıl yöneticilik yaptığımda gerçekten kendimi bu camiada her türlü görevi yapmış gibi zannediyorum ama hep bir şeyler Beşiktaş ile ilgili eksik kalıyordu. Divan başkanlık seçimi söz konusu olunca bazı arkadaşlar, büyüklerim bu konuda bana telkinde bulundu, dayanamadım ve aday olduk. Hızlı ve uzun bir süreçti. Fazla aday vardı. İş, dokuz adayla başlayıp en sonunda beş adaya kadar indi. Gerçekten zor bir seçimdi." diye konuştu.

Kendisine oy veren ve vermeyen tüm divan üyelerine teşekkür eden Ürkmezgil, "Benim kafamdakiler, camiayı tekrar eski günlerdeki gibi birlikte bir noktaya getirmek amacıyla yapılmış şeyler. Hep birlikte Beşiktaş'ı tekrar birlik, beraberlik içerisinde çok güzel yerlere getireceğimizden hiç şüphem yok. Zaten o günleri yakaladığımız anda ben inanıyorum ki eski günlerdeki başarıların hepsi arkadan gelecektir. Önce birliktelik, başarı ve kenetlenme sonra başarı geliyor. Futbolda da bu böyledir. Takım halinde iyi olmazsanız, kenetlenmezseniz birkaç tane oyuncunun iyi olması, taktiğin çok iyi olması galibiyeti getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlik divanı" sloganıyla yola çıktıklarını anımsatan Ahmet Ürkmezgil, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"O zamanlar feda dönemi olduğu için yöneticilikte yaptığımız seçimlerde çok fazla zorlu mücadeleler de olmamıştı. Bu kadar yorulmamıştık. Hiç bu konulara girmiyoruz ama bayağı yıprandığımız anlar oldu. Dolayısıyla yarından itibaren bu yorgunluğa rağmen işin neresinden başlayabiliriz diye öyle bir heyecan içerisindeyim. Çok mutluyum. Yöneticiliğimde de ilk haber alışım çok ani olmuştu. Şu anda da o heyecanı yaşıyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Çok iyi bir ekibim var. Ekibime çok güveniyorum. İnanıyorum ki bütün Beşiktaş kamuoyu da bana çok yardımcı olacak."

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500

