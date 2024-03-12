Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor

Frasız devi PSG'den Inter Miami'ye transfer olan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin oynadığı bir reklam çekiminde giydiği kıyafetler sosyal medyada viral oldu.

LİNÇ YEDİ

Araplara özgü kıyafetler giyerek kameralar karşısına geçen yıldız futolcunun hayranları Messi'yi Ronaldo'ya benzeterek adeta linç etti.

İşte Messi'ye yapılan yorumlardan bazıları;