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Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor

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Frasız devi PSG'den Inter Miami'ye transfer olan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin oynadığı bir reklam çekiminde Araplara özgü kıyafetler giymesi gündem oldu. Yıldız futbolcu, hayranlarından linç yedi.

Frasız devi PSG'den Inter Miami'ye transfer olan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin oynadığı bir reklam çekiminde giydiği kıyafetler sosyal medyada viral oldu.

LİNÇ YEDİ

Araplara özgü kıyafetler giyerek kameralar karşısına geçen yıldız futolcunun hayranları Messi'yi Ronaldo'ya benzeterek adeta linç etti.

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

İşte Messi'ye yapılan yorumlardan bazıları;

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

Ah Messi ah! Giydiği kıyafetler hayranlarını çılgına çevirdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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