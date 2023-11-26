Ağrı İdmanyurdu Spor Kulübü Yöneticisi Cep Telefonunu Sattı

Ağrı'da amatör ligde mücadele eden Ağrı İdmanyurdu Spor kulübünün yöneticisi Kenan Aydemir, takımının lisans parasını ödemek için cep telefonunu sattı. Bu fedakarlığa karşılığı Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erkan Kösedağ, Aydemir'e yeni bir cep telefonu hediye etti.

Ağrı'da amatör ligde mücadele eden Ağrı İdmanyurdu Spor kulübünün yöneticisi Kenan Aydemir, takımının lisans parasını ödemek için cep telefonunu sattı. Bu fedakarlığa karşılığı Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erkan Kösedağ, Aydemir'e yeni bir cep telefonu hediye etti.

Ağrı ASKF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lisans parası bulamayınca cep telefonunu satan Ağrı İdmanyurdu Spor kulüp yöneticisi Kenan Aydemir'e teşekkür ederek kendisine yeni bir telefon aldık. Amatörler kocaman yürekli insanlar sayesinde bugünlere geldi." denildi. Ağrı İdmanyurdu Spor kulübü, maddi sıkıntılar içinde olmasına rağmen amatör ligde başarıyla mücadele ediyor. Kulüp yöneticisi Kenan Aydemir, lisans parasını ödemek için kendisine söz verenlerin kapısını çaldığını ama lisansların son gününe kadar ihtiyaç duyulan parayı bulamayınca son çare olarak cep telefonunu satarak lisans çıkardığını söyleyerek, "Bizim için önemli olan takımımızın ligde maçlara çıkması. Bir kaç oyuncuya onları transfer edeceğime dair söz vermiştim. Bir kulüp yöneticisi cep telefonunu da satsa sözünde durması lazım. Cep telefonu bir eşya, yenisini imkanımız olunca alırız ama takımı lige çıkaramasam hayal kırıklığına uğrardı sporcularım." dedi.

Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ise, Aydemir'in örnek bir davranış sergilediğini söyleyerek, "Kenan kardeşimiz amatör spora gönül vermiş biri. Takımının lisans parasını ödemek için cep telefonunu satması bizleri çok duygulandırdı. Biz de kendisine teşekkür ederek yeni bir telefon aldık. Amatör spor, böyle fedakar insanlar sayesinde ayakta duruyor." diye konuştu. - AĞRI