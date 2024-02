Ağrı'da Gençlik ve Spor Malzemeleri Dağıtıldı

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor ve sanat malzemeleri, gençlik merkezleri ve amatör spor kulüplerine dağıtıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Gençlik Merkezi çok amaçlı spor salonunda düzenlenen malzeme dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Koç, "Geleceğimizin teminatı olan, en büyük zenginliğimiz olan gençlerimize yönelik olarak devletimiz, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek, geliştirmek ve bu noktada hayallerini gerçekleştirmek için onlara her zaman çeşitli imkanlar sunmuş ve bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamıştır. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz için spordan sanata, bilimden kültüre, eğitime varıncaya dek kendilerini geliştirecekleri güçlü altyapılar temin ederek her fırsatta onları desteklemiştir. Devletimizin uygulamaya koyduğu gençlik merkezleri, genç ofisleri, gençlik kampları, spor tesisleri nitekim tüm bu hizmetlerin birer göstergesidir. Biz, devletimizin destekleri ve katkılarıyla gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan ve bu alanlarda çeşitli etkinliklere imkan tanıyan il ve ilçelerimizin genelinde bulunan 8 gençlik merkezi ve 6 genç ofisimizle gençlerimize çeşitli imkanlar sağlıyoruz. Bu merkezlerimizde tarihi ve kültürel gezilerden kamplara, sanatsal faaliyetlere ve spor etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenerek gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanıyor. Bu gençlik merkezlerimizin faaliyetlerini daha da güçlendirmek için şimdi toplamda 74 kalemden oluşan gençlik merkezleri atölye malzemelerinin dağıtımını yapacağız. Rabbim hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren 14 amatör spor kulübümüze de çeşitli spor malzemeleri desteği sağlıyoruz. En büyük ümidimiz ve gurur kaynağımız olan gençlerimizin spor alanında daha aktif olmalarını sağlamak, potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine destek olmak ve her alanda daha sağlıklı yetişmelerine yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. İstikbalimizin teminatı olan ve cumhuriyetimizin güçlü yarınlarında rol alacak olan genç kardeşlerimize yapılacak her yatırım bilmeliyiz ki güçlü geleceğimize olan yatırımdır. Bu vesileyle gençlerimiz için yapılan yatırımların ve hayata geçirilen projelerin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ise,"Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın gençliğe verdiği önem sayesinde ilimizde 8 gençlik merkezi ve 6 genç ofis yapılmıştır. Gençlerimize 7/24 hizmet vermektedir. İlimizde gençlik merkezlerine üye olup etkinlik ve faaliyetlerimize katılan 41 bin 300 üye gencimiz bulunmaktadır. Gençlik merkezlerimizde deney yap atölyeleri, resim, müzik, el sanatları, Kuran-ı Kerim, İngilizce kursları, geziler, kamplar, sosyal sorumluluk projeleri gibi talep edilen her türlü etkinlikler yapılmaktadır. Yapılan tüm etkinliklerde yerel yönetimler, STK'lar ve tüm kurumlarla iş birliği yaparak gençlerimize en iyi hizmet sunulmaktadır. Sayın valimizin destekleriyle alınan gençlik merkezleri atölye malzemeleri ve amatör sporun ilimizde daha da güçlü hale gelmesi için ihtiyaç duyulan spor malzemesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Gençlerin daha iyi yetişmesi için sizin öncülüğünüzde devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, bizlerle iş birliği yaparak çalışmalarımıza güç katan kurum ve kuruluşlarımıza kendim ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Koç, gençlik merkezleri ve amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımını yaptı. Koç, daha sonra resim atölyesi kursuna gelen kursiyerlerin resim sergisini gezdi, usta öğretici ve kursiyerler ile sohbet etti, gençlerin talep ve isteklerini dinledi.

Tören, müzik atölyesi kursiyerlerinin piyano ve keman dinletisi ile sona erdi. - AĞRI