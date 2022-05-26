Afyonspor yeni yıldızlarını arıyor - Haberler

Afyonspor yeni yıldızlarını arıyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da, 7-19 yaş arası oyuncu seçmelerinin yapılacağı belirtildi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da, 7-19 yaş arası oyuncu seçmelerinin yapılacağı belirtildi.
Seçmelerle ilgili kulüp yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "7-19 yaş arası seçmeler 18-19 Haziran tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Kocatepe Spor Kompleksi'nde.
Başvuru yerleri ise Afyonkarahisar Belediyesi Beyaz Masa, AF-BEL Termal Otel Afjet Afyonspor Kulüp Müdürlüğünde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı / Spor