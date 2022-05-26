Afyonspor yeni yıldızlarını arıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonspor yeni yıldızlarını arıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Afyonspor yeni yıldızlarını arıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da, 7-19 yaş arası oyuncu seçmelerinin yapılacağı belirtildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da, 7-19 yaş arası oyuncu seçmelerinin yapılacağı belirtildi.

Seçmelerle ilgili kulüp yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "7-19 yaş arası seçmeler 18-19 Haziran tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Kocatepe Spor Kompleksi'nde.

Başvuru yerleri ise Afyonkarahisar Belediyesi Beyaz Masa, AF-BEL Termal Otel Afjet Afyonspor Kulüp Müdürlüğünde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karahisar, Haziran, Medya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title