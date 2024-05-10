Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kurumlar Arası Masa Tenisi Müsabakaları Heyecanı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi Müsabakaları, 12 takım ve 45 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü birincilik kürsüsüne çıkarken, İl Müftülüğü B Takımı ikincilik elde etti. Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından sporculara ödülleri takdim edildi.

Afyonkarahisar'da, Çiğiltepe Spor Salonu'nda 12 takımdan 45 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi Müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu.

Kıyasıya mücadelelerin gerçekleştiği turnuvada İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müsabakaları ilk sırada tamamlayarak birincilik kürsüsüne çıktı. İl Müftülüğü B Takımı ise ikinciliği elde ederek gümüş madalyayı almaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü A takımı üçüncü, İl Müftülüğü A Takımı ise dördüncü sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldular.

Turnuvanın ardından düzenlenen seremonide Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından sporculara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Spor Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title