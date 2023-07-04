Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonunu Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonunu (TMF) ziyaret etti.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, federasyon ofisindeki görüşmede başkan Bekir Yunus Uçar ile Zeybek, eylül ayında 6'ncı kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın detayları hakkında fikir alışverişinde bulunarak hazırlıkları ele aldılar.

Federasyon asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'nin de yer aldığı görüşmede Afyonkarahisar'daki motosiklet sporuna ilişkin faaliyet, proje ve çalışmalar da değerlendirildi.