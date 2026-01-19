Haberler

Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, sonra geri döndüler

Güncelleme:
0-0 devam eden Africa Uluslar Kupası finalinde, Senegal, Fas'a 90+8. dakikada verilen penaltı sonrasında sahadan çekilme kararı aldı. Sadio Mane'nin yoğun ısrarı sonrası yeniden sahaya geri dönen Senegalliler unutulmayacak anlar yaşadı. Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

  • Fas ile Senegal arasındaki Afrika Kupası finalinde, 90+8'de VAR incelemesi sonucu Fas'a penaltı verildi.
  • Senegalli oyuncular, hakemin penaltı kararını protesto ederek sahayı terk etti.
  • Brahim Diaz, 90+14'teki penaltı vuruşunu kaçırdı ve Senegal kalecisi Edouard Mendy penaltıyı kurtardı.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Kupası final maçında Fas ile Senegal, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

90+8'DE GELEN PENALTI SONRASI SAHADAN ÇEKİLDİLER

Karşılaşmanın uzatma anları oynanırken Fas, Brahim Diaz'a yapılan müdahale sonrasında gelen uyarının ardından VAR incelemesi sonucu 90+8'de penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesi üzerine Senegalli oyuncular bu kararı protesto ederek sahayı terk etti.

MANE TAKIMI SAHAYA ÇAĞIRDI, GERİ DÖNDÜLER

Senegalli futbolcu Sadio Mane sahadan çekilen takım arkadaşlarını tekrar sahaya getirmeye çalıştı. Mane'nin bu ısrarı sonrası Senegalli oyuncular yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktı.

EN-NESYRI TOPU BIRAKTI, DIAZ PENALTIYI KAÇIRDI

Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' işaretinde bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
