AEK Atina yeni stadına Ayasofya adını verdi! Yunanlılar açılışta kemençe eşliğinde horon tepti

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın takımı AEK, yeni stadına "Ayasofya" adını verdi. İlginç anların yaşandığı stat açılışında kemençe çalınıp, horon tepildi. Stadyumun girişine ise Ayasofya Camii'nin kubbesini simgeleyen bir anıt ve kulübün logosunda da bulunan çift başlı Bizans kartalı eklendi. Gösterilerde kemençe çalan ismin ise Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyan Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşayan Rumlar tarafından kurulan AEK Atina, yeni stadyumuna Ayasofya anlamına gelen Agia Sofia adını verdi. Stadın yapısındaki detaylar ve açılış törenindeki kutlamalar ise çok konuşuldu.

İSTANBUL SURLARINDAN ESİNLENİLDİ

İstanbul'da yaşayan Rumlar'ın kurduğu AEK Atina Kulübü'nün yeni stadyum için İstanbul'daki Rum Ortodoks Patrikhanesi de sembolik bir fon bağışladı. Stadyumun dış duvarları, İstanbul surlarından esinlendi ve dışarıdan bakıldığı zaman bir kaleye benzetildi. 81.7 milyon euroya mal olan ve yapımı 14 ay süren Ayasofya Stadyumu'nda 1922 yılında Anadolu'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye'ye karşı kaybettikleri savaşın anısına da bir müze yapıldı.

AEK Atina Ayasofya Stadyumu

HORON TEPTİLER

Stadyumun girişine Ayasofya Camii'nin kubbesini simgeleyen bir anıt ve anıtın üstüne kulübün logosunda da yer alan çift başlı Bizans kartalı da eklendi. Ayrıca stadyumun açılışında kemençe çalınıp horon tepilmesi ise dikkat çekti.

TSAHOURIDIS KEMENÇE ÇALDI

Stadyumun açılışında kemençe çalan ismin ise Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyan Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı.

Matthaios Tsahouridis