Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Muaythai Müsabakaları Elemeleri Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Muaythai müsabakalarının elemeleri gerçekleştirildi.

Besni spor salonunda yapılan müsabakalara il genelinde toplam 98 sporcu katıldı. Gençler A, Gençler B, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler A kategorilerinde kız-erkek olmak üzere 10 ayrı kategoride yayınlanan müsabakalarda 1. olan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Yıldızlar kategorisinde olan sporcular 25- 28 Nisan 2024 tarihinde Sinop'ta, Gençler kategorisinde olan sporcular ise 07 -11 Mayıs 2024 tarihinde Gümüşhane'de düzenlenen Türkiye finallerinde Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adıyaman Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title