Adıyaman'da Muaythai Müsabakaları Elemeleri Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Muaythai müsabakalarının elemeleri gerçekleştirildi.

Besni spor salonunda yapılan müsabakalara il genelinde toplam 98 sporcu katıldı. Gençler A, Gençler B, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler A kategorilerinde kız-erkek olmak üzere 10 ayrı kategoride yayınlanan müsabakalarda 1. olan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Yıldızlar kategorisinde olan sporcular 25- 28 Nisan 2024 tarihinde Sinop'ta, Gençler kategorisinde olan sporcular ise 07 -11 Mayıs 2024 tarihinde Gümüşhane'de düzenlenen Türkiye finallerinde Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN