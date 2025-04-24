Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fransız ekibi Paris Basket ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 89-72 kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 öne geçti ve Final Four için büyük bir avantaj yakaladı.

BAŞTAN SONA ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DEYDİ

Mücadelenin ilk çeyreği 29-20 Fenerbahçe lehine tamamlandı. İkinci çeyrek farkı açan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 61-38 önde girdi. Jasikevicius'un öğrencileri üçüncü çeyreği de 76-57 üstün tamamladı. Paris Basket'in son çeyrek farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko maçı 89-72 kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi.

EUROLEAGUE TARİHİNE GEÇTİLER

Ayrıca müsabakanın ilk yarısında 61 sayı kaydeden Fenerbahçe Beko, 2005 yılından bu yana bir EuroLeague play-off maçında atılmış en yüksek skoru elde etmeyi de başardı.

ÜÇÜNCÜ MAÇI DA KAZANIRSA FINAL FOUR'DA

Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmayı da kazanırsa seride 3 galibiyete ulaşarak adını Final Four'a yazdıracak.

BU SEZON PARIS'İ TÜM MAÇLARDA YENDİLER

Öte yandan Fenerbahçe Beko, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Paris Basket'e karşı oynadığı 4 maçı da kazandı. Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler, play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrılmıştı.