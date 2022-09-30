Adana spor haberleri... Galatasaray ile Adana Demirspor 37. randevuda Spor Haberleri Adana bölgesinden gelen habere göre Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi. Adana'daki maçlar İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Adana'da yapılan 18 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 18 maçın 12'sinde gol atamadı. En farklı skorlar Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Adana Demirspor Galatasaray Adana Spor Haberler

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