Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, pazar günü oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesi takımın hazırlıklarını değerlendirdi. Kluivert, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, takımın iyi bir performans sergilemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Patrick Kluivert: Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız

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Can ÇELİK-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA Demirspor'da pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Patrick Kluivert, değerlendirmelerde bulundu. Pendikspor maçında tribünlerin dolmaması hakkında konuşan Kluivert, 'Taraftarlarımızın her daim desteğine ihtiyacımız var. İyi bir takımız. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız' dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapatan Adana Demirspor'da pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Antrenman öncesi değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, son maçtaki takım performansından fazlasıyla memnun olduğunu ama rehavete kapılmadan yapılan her hatadan ders çıkararak sıkı çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

'BALOTELLİ'NİN KONDİSYONUN HAZIR OLMASI GEREK'

Art arda önemli maçlara çıkacaklarını belirten Kluivert, 'O maçlara en iyi antrenmanları yapıp hazırlanıyoruz. Önceliğimiz Kasımpaşa maçı. Şu an oraya odaklıyız. Ardından diğer maçlara bakacağız. Takımımıza yeni gelen birçok oyuncu var. Hepsi antrenmanlarına devam ediyor. Balotelli'nin hazır hale getirmemiz gereken bir kondisyonu var. O noktaya geldiğinde takımımıza katkı sağlayacağını biliyoruz' dedi.

'TARAFTARLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Pendikspor maçında tribündeki taraftar sayısının az olduğuna yönelik gelen soruyu da cevaplayan Patrick Kluivert, 'Genk maçında çok güzel bir atmosferde penaltılarla üzücü bir şekilde elendik. Fakat futbol devam ediyor. Taraftarlarımızın her daim desteğine ihtiyacımız var. İyi bir takımız. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Takımımız yoğun maç temposuna zihinsel ve fiziksel olarak hazır' diye konuştu. (DHA)