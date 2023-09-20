Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: 'Çok önemli 3 maçımız var'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, takımının yoğun bir şekilde çalışarak en iyi performansı göstermek için hazırlandığını belirtti. Kluivert ayrıca, Mario Balotelli'nin transferi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, çok önemli 3 maçlarının olduğunu belirterek, en iyi performansı göstermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kluivert, 24 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının Pendikspor karşısında gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Yaptıkları hatalardan ders alarak kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Kluivert, "Performansımızı en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki maçtan maça bakmamız gerekiyor. Çok önemli 3 maçımız var. En iyi şekilde hazırlanacağız ve her gün antrenmanlar yapıp en iyi performansı yakalayabilmek için sahada ne gerekiyorsa hepsini uyguluyoruz." diye konuştu.

Balotelli'nin transferi

Mario Balotelli'nin yeniden takıma transfer olmasını değerlendiren Kluivert, "Mario'nun, yavaş yavaş ilerlememiz gereken bir kondisyonu var. Adım adım ilerleyerek, ona da saygı duyarak maç oynayacak seviyeye onu taşıyacağız. Ondan sonra gerektiği yerde, her türlü takıma katkı sağlayacağını biliyoruz çünkü takımı iyi tanıyor." ifadelerini kullandı.

"Adım adım ilerleyerek devam edeceğiz"

Kluivert, taraftarın takımın yanında olmasının önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında penaltılardan elenmelerinin kendilerini üzdüğünü aktaran Kluivert, şöyle konuştu:

"Evimizdeydik ve penaltılarda elendik ama şunu da söylemek lazım, futbol devam ediyor. Taraftarlar, bize desteklerini hiçbir zaman eksik etmesin. Onların desteğine ihtiyacımız var ve iyi durumda olan bir takımımız var. İyi de gitmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimiz maçların ne kadar önemli olduğunun farkındayız ama önceliğimiz Kasımpaşa maçı. Ona hazırlanıyoruz. Sonrasında başka maçlara odaklanacağız. O yüzden adım adım ilerleyerek devam edeceğiz."

Yusuf Erdoğan: "Şampiyonluk parolasına yakın bir yerlerde bitirme hedefimiz var"

Takımın kanat oyuncularından Yusuf Erdoğan da kendileri için bir serinin başlangıcı olabilecek bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Önlerinde kendilerini bekleyen önemli maçlar olduğunu belirten Yusuf, "Kasımpaşa maçından sonra kendi sahamızda maçlar oynayacağız. Bu hafta eski takımıma karşı oynayacağım ve benim için güzel bir müsabaka olacak. Geçen senenin üzerine koyup daha farklı, biraz daha yukarılarda, belki şampiyonluk parolasına yakın bir yerlerde bitirme hedefimiz var. Onun doğrultusunda ilerliyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla seriye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf, takımın kadro kalitesinin üst seviyede olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor bir Anadolu takımı olmaktan çıktı. Gerçekten 4 büyük takımla eş değer bir kadro kalitemiz var. Hatta onların birkaçından daha iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Bizim için artık başka bir heyecanın, hikaye yazma zamanın geldiğini söyleyebilirim. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdik ama bu bizi tatmin etmiyor. Her zaman üstüne koymamız gerekiyor. İnşallah bu sene Adana Demirspor'u en güzel şekilde temsil edeceğiz."

Azerbaycan'ın Karabağ takımından transfer edilen kaleci Shahruddin Magomedaliev, takıma uyum sağlamaya başladığını ve bir sorun yaşamadığını belirtti.

Açıklamaların ardından takım Kasımpaşa maçı hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla sürdürdü.