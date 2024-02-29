Adana Demirspor Taraftarlarından İş Verenlere Çağrı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasının saat 17.00'da olması nedeniyle taraftarların maça gelebilmesi için izinli sayılmaları konusunda Adanalı iş verenlere çağrıda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'da oynanacak müsabaka için Adanalı iş verenlere çağrıda bulundu. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklama, "Adana şehrimizin değerli iş adamları, bildiğiniz üzere Adana Demirspor için, her zaman taraftarımızın sahada 12. adam olarak desteği önemli oldu. Taraftarımızın gücüne, bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız bulunuyor. Şimdi birlik olma, şehrimizin takımını yalnız bırakmama zamanı. 4 Mart Pazartesi saat 17.00'da belki de bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak Karagümrük ile yapacağımız müsabakaya, taraftarlarımızın mesai saatlerinden dolayı gelmelerinin güç olacağı kanısındayız. Şehrimizin takımının yalnız kalmaması, 12. adamın Yeni Adana Stadyumu'nu doldurabilmesi için siz değerli iş verenlerin özverisine ihtiyacımız bulunuyor. Bu müsabakaya, büyük Adana Demirspor taraftarlarının gelebilmesi için işyerlerinden izinli sayılmaları hususunu değerlendirme ve bilgilerinize sunarız" denildi. - ADANA