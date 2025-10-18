Adana Demirspor, Sakaryaspor'a 6-0 Mağlup Oldu

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Egemen Artun, Mehmet Ali Vardar, Bilal Köseoğlu

ADANA DEMİRSPOR: Murat Eser, Ali Fidan, Yusuf Demirkıran, Yücel Gürol (Dk.69 Doğuhan Dübüş), Kadir Karayiğit (Dk.78 Enes Demirtaş), Caner Kaban, Salih Kavrazlı, Mert Menemencioğlu (Dk.80 Kayra Saygan), Gökdeniz Tunç (Dk.78 Kürşat Türkeş Küçük), Sefa Gülay (Dk.69 Ahmet Bolat), Osman Kaynak

SAKARYASPOR: Jakup Szumski, Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk.68 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş, Serkan Yavuz, Josip Vukovic(Dk.83 Burak Altıparmak), Mete Kaan Demir (Dk.77 Alparslan Demir), Eren Erdoğan (Dk.77 Abdurrahman Bayram), Burak Çoban (Dk.68 Kobiljar), Gael Kakuta, Wissam Ben Yedder

SARI KARTLAR: Dk.49 Sefa Gülay (Adana Demirspor)

GOLLER: Dk. 29, Dk. 37 ve Dk.60 Ben Yedder, Dk. 57 Burak Çoban, Dk.88 Kakuta, Dk.90 Alparslan Demir (Sakaryaspor)

TFF 1'nci Lig'in 10'ncu haftasında Adana Demirspor sahasında Sakaryaspor'a 6-0 mağlup oldu.

11'inci dakikada orta alandan hızlı çıkan Sakaryaspor, seri paslarla ceza sahası içinde topu Vukovic'le buluşturdu. Vukovic'in bekletmeden yaptığı sert şut direkten dönerken, atağın devamında seken top kaleci Murat'ta kaldı.

13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Burak'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ben Yedder'in kafa vuruşu, az farkla auta çıktı.

16'ncı dakikada sol çaprazda topla buluşan Kakuta'nın pasında Mete Kaan'ın vuruşunda top ağlara gitti ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

21'inci dakikada orta alanda topla buluşan Salih, ara pasla ceza sahası içinde topu Ben Yedder'e ulaştırdı. Sağ çaprazda topu kontrol eden Ben Yedder'in sert şutu, az farkla auta çıktı.

29'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Eren'in arka direğe açtığı ortada topu kontrol eden Burak, Kadir'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ben Yedder, sol köşeye yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1.

37'nci dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Alaaddin'in açtığı ortaya iyi yükselen Ben Yedder'in kafa vuruşunda ağlarla buluştu: 0-2.

54'ncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Kakuta'nın ortasında topla buluşan Ben Yedder'in şutu az farkla üstten auta gitti.

57'nci dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Burak'ın önünde kaldı. Burak'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 0-3.

60'ıncı dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Orta alanda topla buluşan Mete Kaan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Sadık'ın vuruşunu kaleci Murat çeldi. Dönen topu tamamlayan Ben Yedder, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak hat-trick yaptı: 0-4.

88'inci dakikada orta sahada topla buluşan Burak'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Kakuta, kaleci Murat'ı çalımlayarak topu şık bir şekilde ağlara gönderdi: 0-5.

90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Ben Yedder, ceza sahası içerisine çevirdiği topu Alparslan düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru tayin etti: 0-6.

Karşılaşma Sakaryaspor'un 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.