Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular dar alanda taktik çalıştı.
AA / Bekir Ömer Fansa - Spor