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Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. Müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor. Ligin dibine demir atan Akdeniz ise oynadığı 14 maçta 12 mağlubiyet ve sadece 2 beraberlik aldı. 3 puan silme cezası da alan Adana Demirspor, -1 puanla 19. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Yusuf Sarı, Aymbetov, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Chamberlain, Can, Semih.

KARA KARTAL YILDIZLARINDAN YOKSUN

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak. Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.

UDUOKHAI DÖNDÜ

Öte yandan sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Felix Uduokhai yedekler arasından Uduokhai teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin oynatması durumunda görev alabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kafrt sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yeniden 10-0 olur mu acaba ?

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