Kime oy verecek? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sert paylaşımlarla tarafını ilan etti

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açık açık ilan etti. Erdoğan ile çekildiği kareyi profil fotoğrafı yapan Sancak, sosyal medyadan art arda destek paylaşımları yaptı. Sancak, Millet İttifakı'nı da sert şekilde hedef aldı.

14 Mayıs seçimlerine saatler kala spor dünyasından pek çok isim kullanacağı oyları ilan etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, seçimlerde desteklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için üst üste paylaşımlar yaptı.

"YIKMAYI BIRAK, SALLAYAMAZSINIZ BİLE"

Erdoğan ile çektirdiği kareyi profil fotoğrafı yapan Sancak, bir sosyal medya kullanıcısının "Yıkmayı bırak sallayamazsınız" paylaşımını hikayesine ekledi.

SERT MESAJLAR

Millet İttifakı'na yönelik tepki paylaşımları da yapan Sancak, oldukça sert mesajlar yolladı.