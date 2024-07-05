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Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nden Van Gölü etrafında pedal çeviren 3 kadın bisikletçi

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Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nün lisanslı 3 kadın bisikletçisi, kuraklığa ve doğu illerinin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü etrafında pedal çevirdi. Bisikletçiler, çölleşme ve kuraklıkla mücadele hakkında farkındalık oluşturmayı, doğunun güzelliklerini tanıtmayı ve insanların sadece batıyı değil doğuyu da keşfetmelerini amaçladıklarını belirtti.

BİTLİS (İHA) – Adana'dan gelen 3 bisikletçi kadın, kuraklığa ve ve doğu illerinin güzelliklerine dikkat çekmek için Van Gölü etrafında pedal çevirdi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nün lisanslı sporcuları Sevilay Kaygısız, Fatma Altınsoy ve Yasemin Öztürk isimli bisikletçi kadınların Ağrı'da başlayan serüveni; Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Van il merkezi ve Gevaş üzerinden Batman'da son bulacak. Adilcevaz'da konaklayan 3 bisikletçi, verdikleri molanın ardından 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla Van Gölü'ne dikkat çektikten sonra pedal çevirmeye devam etti.

Bisikletçilerden Yasemin Öztürk, "Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nün lisanslı 3 kadın sporcusu olarak her yıl yapmakta olduğumuz 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında Ağrı'dan başlayıp Erciş, Van, Bitlis ve Batman illerimizi bisikletlerimizle ziyaret edeceğiz. Hem çölleşme ve kuraklıkla mücadele hakkında farkındalık oluşturmak hem üç kadının doğu şehirlerimizi bisikletleriyle güvenli bir şekilde geçebileceğini göstermek hem de insanlarımızın tatil için sadece batıyı düşünmemelerini ve doğunun güzelliklerini de görmeleri gerektiğini anlatmak ve güzel şehirlerimizi tanıtmak istiyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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