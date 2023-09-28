Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi
Süper Lig'de oynanan erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarsıcı yenilgi sonrası siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'ın rakip futbolcu Nani ile saha içindeki diyaloğu taraftarın tepkisini çekti. 4 gollü mağlubiyete rağmen Portekizli futbolcuyla şakalaşan ve keyfinin yerinde olduğu görülen Aboubakar'ın o halleri eleştiri aldı.
Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, Aboubakar'ın karşılaşmanın ardından Nani ile şakalaşması çok konuşuldu.
ABOUBAKAR'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKETLER
Vincent Aboubakar maçın sonunda Adana Demirsporlu futbolcu Luis Nani ile şakalaştı. Kamerunlu golcünün yüzünün gülmesi ve keyfinin yerinde olduğunun kameralara yansıması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı. Kamerunlu santrfor, süre aldığı karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.