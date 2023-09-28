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Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi

Süper Lig'de oynanan erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarsıcı yenilgi sonrası siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'ın rakip futbolcu Nani ile saha içindeki diyaloğu taraftarın tepkisini çekti. 4 gollü mağlubiyete rağmen Portekizli futbolcuyla şakalaşan ve keyfinin yerinde olduğu görülen Aboubakar'ın o halleri eleştiri aldı.