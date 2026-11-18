Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "Gereken noktalara transferler yapılacak. Beşiktaş'ta 12 ay transfer bitmez. Artık slogan oldu ' Beşiktaş'ta transfer bitmez' diye. Transfer yapmak kadar da kolay bir şey yok" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile birlikte devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirdikleri toplantıya değinerek sözlerine başlayan Adalı, "Geçtiğimiz hafta hem hocayla hem Önder hocayla transferle ilgili diğer yöneticilerimizin de olduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelikle, bu toplantı ilk toplantı değil. Zaten genelde 15 günde bir, olmazsa 3 haftada bir araya gelip, önümüzdeki günlerde neler yapabiliriz, transfer çalışmalarının son durumunun üstünden devamlı geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta da hocanın devre arasındaki transferlerle ilgili beklentilerini tekrar gözden geçirdik. Transferin belli tarihleri olabilir ama bizde transfer durmuyor. Geçen sezonun ortasından itibaren elimizdeki kadroyu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu da kolay olmuyor. Geçen devre arasında yenilikler yaptık. Devre arası transferleri çok zor ve pahalı transferlerdir ve yerine oturması birazcık da şansa bağlı. Şansa bırakmadan yapılan çalışmalar sonucunda zaten fazla bir eksiğimiz yok. Yaz sezonunda hocanın isteklerine göre yetiştiremediğimiz transferler oldu. Onları tamamlayacağız. Ama biz senenin 10 ayı transfer ekibi, scout ekibi, Önder hoca yine yönetimdeki arkadaşlarım devamlı şekilde bunun üstünde çalışıyoruz. Yılbaşına 35 gün daha var. O zamana kadar da daha spesifik, elimizde ne yapacağımızı bildiğimiz, isimlerin kesinleştiği bir tablo önümüzdeki haftadan sonra elimize geçer. Daha net konuşuruz ama çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

" Beşiktaş'a faydalı olacak futbolcuyu bulalım, gider alır geliriz"

Başkan Adalı, takımda eksik bir bölgenin bulunmadığına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz sezon kendi aramızda da şakasına yapıyorduk. Bir sol açığımız yoktu. Bununla ilgili de 1.5 sene içinde inanılmaz eleştiriler aldık. Şu anda öyle eksik diyebileceğimiz bir bölgemiz yok. Şimdi yapmaya çalıştığımız, bu takımı daha nasıl güçlendiririz? Bu sakatlıklarda yerine hangi tip bir futbolcu almalıyız ki bu geçirdiğimiz 1-2 haftalık sıkıntıları yaşamayalım. Yapacağımız şey bu. Bu takımda en son hatırladığım rakam 32-33 futbolcuyu değiştirmişiz. Türkiye'de olmadığını biliyorum ama Avrupa'da da çok nadir bir durumdur. 32-33 futbolcu değiştirip yerine 20'ye yakın yeni futbolcu getirip, bir de zirveye oynayan bir takım oluşturmak, tahmin ediyorum kolay bir hadise değil. Camianın beklentilerini biliyoruz ve beklentilere de cevap vermek için elimizden ne gelirse yapacağız. Bizim için para bir engel değil. Yeter ki istediğimiz futbolcuyu, Beşiktaş'a faydalı olacak futbolcuyu bulalım, gider, alır, geliriz" cümlelerine yer verdi.

"Hoca Beşiktaş'ı sevdi, Beşiktaş da hocayı sevdi"

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımdan ayrılacağına yönelik söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Serdal Adalı, "Hocanın daha 1.5 sene kontratı var. Hocanın da bir yere gitme niyeti yok. Hoca Beşiktaş'ı sevdi, Beşiktaş da hocayı sevdi. Ayrılacak futbolcular konusunda zaman zaman sizlerin ifadelerini de duyuyorum. Öyle 'Biz illa bunu yollayalım' ya da 'Bu futbolcu bize yaramıyor' diyebileceğimiz hiçbir futbolcumuz yok. Şu anda herkes bu takıma layık bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ama bir teklif gelir, bir talep gelir, futbolcu 'Ben gitmek istiyorum' diyebilir. O gün geldiğinde önümüze koyar. Bunların ne gerekiyorsa ona göre hareket ederiz. Bir kere yabancı kontenjanıyla ilgili bir sınırlamamız var. Bunun planlaması düzgün bir şekilde yapılıyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gereken noktalara transferler yapılacak. Gidecek olan varsa gidecek. Bu futbolun içinde olan bir hadise. Ama bugün için spesifik olarak şu takımlardan ayrılacak gibi bir durum yok. Geçtiğimiz sezonlarda söylediğimiz, saydığımız elimizde maalesef öyle bir liste yok. Bu da beni fazlasıyla mutlu ediyor. Gönderecek adamımızın olmaması Beşiktaş adına güzel bir şey" dedi.

Stopaj iadesi konusu

Başkan Adalı, amatör branşlar için uygulanan stopaj iadesi hakkında ise şunları dile getirdi:

"Kulüpler Birliği toplantısından sonra Ertuğrul Başkan da özellikle bundan bahsetti. Aşağı yukarı 5 seneye yakındır, ödediğimiz vergilerin bir bölümünü, stopajların bir bölümünü amatör şubelere harcanmak üzere kulüpler geri alıyor. Bunun da tüm kulüpler adına ne kadar teşekkür etsek az olur, fikir Cumhurbaşkanımızın fikriydi, nasıl olacağını da Cumhurbaşkanımız söyledi. Ona göre de mükemmel bir iş ortaya çıktı. O tarihten bugüne kadar bizim amatör sporcu sayımızda da yüzde 35-40 artış oldu. Bu da 300-400 çocuğa denk geliyor. Bu konu yürürlüğe girmeden önce kapalı olan 4-5 tane şubemiz varmış, onları açmışız. Amatör sporcu çocuklarımızın altyapılarda yetişmesi için kulüplere çok önemli bir kaynak. Geçtiğimiz sene başından itibaren ilk önce 75'e 50'ye düşürme, bu yılbaşında da kaldırma gibi bir plan var. Bu sadece Beşiktaş'ı değil, tüm kulüpleri de zora sokan bir hadise olacak. Ne yapacağız biz? Herkes bütçesini buna göre ayarlamış, yatırımlarını buna göre yapıp kaldı ki biz oradan gelen paralara plan hiçbir kuruşuna dokunmadan direkt Sancaktepe tesisi aldık. Sırf amatörlere, altyapıya, akademiye hizmet etmek için bir plan proje yaptık. Bu sadece bizi zor durumda bırakmaz, tüm kulüpleri zor durumda bırakır. Bu konuda da dün Ertuğrul Başkan da birtakım çalışmalar içinde olduğumuzu söyledi. İnşallah bu konunun fikir babası Cumhurbaşkanımız bu konuya eminim ki gerekeni yapacaktır. 500 çocuğu ortada bırakacak halimiz yok. Yine yapacağız ama bunu çok iyi şekilde yapıyoruz şu anda. Sadece biz değil, olimpiyatlara sporcu yetiştirip yollamaya çalışıyor diğer kulüpler. Bizde de bin 100'e yakın genç sporcu kardeşimiz var tüm branşlarda. İnşallah bu konu bir an önce kazanır. Bu yürüdüğümüz yolda bir engelle karşılaşmamış oluruz."

"Beşiktaş ne zaman biraz kafasını kaldırsa bu işler başlıyor"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Italiano'nun giyim tarzına kadar varan eleştiriler hakkında ise sert konuştu. Adalı, "Beşiktaş ne zaman biraz kafasını kaldırsa bu işler başlıyor. Hocaya, futbolcusuna, santrforuna eleştiriler oluyor. Halı sahada bile ayağına zor top değmiş insanlar, kalkıp bunca yılın hocasına 'Bunu orada oynatsaydı, bunu burada yapsaydı' diye akıl veriyor, hakaret ediyor. Bir arkadaş 'Sinyalci' dedi. Esas sinyalcilik onun yaptığı. Sadece Beşiktaş'ın hocasına değil, Beşiktaş'ın futbolcusuna da kimseye hakaret etme hakkı vermez. Onları camiaya havale ediyorum. Bundan sonra gerekli cevabı onlara taraftar verecektir, camia verecektir. Biz cevap verdikçe bu tip insanlara, o insanlar tekrar gündeme gelmiş, adları hatırlanır olmuş. Arzu etmediğimiz şeyler bunlar. Kendi işlerine baksınlar. Kimsenin eleştirisine bir şey dediğimiz yok. Bugüne kadar benimle ilgili yapılmayan bir eleştiri kalmadı. Bir günden bir güne ben kendimle ilgili bir açıklama yaptım mı? Hayır. Ama benim hocama, futbolcuma hoş olmayan sözlerle eleştiri boyutunu aşacak şekilde gelirlerse ondan sonra kimse üzülmeyecek, kimse de şikayet etmeyecek" diye konuştu.

Willock transferi hakkında

Newcastle forması giyen Willock ile devre arasında tekrar görüşeceklerini belirten Adalı, "Hocanın istediği oyuncu, tekrar burada adını söylememe gerek yok, bekliyoruz. Ocak ayından itibaren de oyuncuyla görüşme hakkımız var. Sözleşmesi bitiyor. Olursa transferi gerçekleşecek. Evet, istediğimiz bir futbolcu. Onun haricinde de alternatiflerimiz var, onlarla da arkadaşlar görüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Orta saha, sağ açığa, stopere takviye yapmak istiyoruz"

Serdal Adalı, devre arası transfer döneminde hangi bölgelere transfer yapılacağına dair gelen bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

"Bunu bizim teknik kadronun haricinde hepiniz de gayet güzel tespitlerinizi yapıyorsunuz. Bu bölgelere birer takviye yapacağız. Ama demin de söylediğim gibi bir yabancı kontenjanıyla ilgili de bir limitler var. Bu limitler elverdiği ölçüde yapacağız. Ne gelecek önümüze onu bir görelim. Ama ihtiyaç olan noktalar belli. Orta saha, sağ açığa bir takviye, bir stopere bir takviye yapmak isteriz ama bunlar yabancı kontenjanını nasıl çözeceğimize bağlı transferler. Yeter ki bu işleri çözelim ve istediğimiz futbolcuyu bulalım. Transfer yapmak kolay. Beşiktaş'ta 12 ay transfer bitmez. Artık slogan oldu 'Beşiktaş'ta transfer bitmez' diye. Transfer yapmak kadar da kolay bir şey yok."

"Yayın ihalesinden beklentimiz 500 milyon dolar"

Yayın ihalesinden kulüpler olarak beklentilerinin 500 milyon dolar mertebesinde olduğunu da aktaran Başkan Adalı, "Çünkü bu lig, 500 milyon dolarları gördü. İhalede nasıl bir teklif gelecek onu kestirelim. Beklentimizde herhangi bir değişiklik yok. Kulüpler Birliği olarak da şu andaki Süper Lig'in yayınının değerini belirleyen, buna ilişkin profesyonel bir ekipten iyi bir çalışma yaptırdık. Onun sonuçları da geldi. Aşağı yukarı bizim beklentimize yakın sonuçlar. İnşallah tahmin ettiğimiz rakamlarda, istediğimiz rakamlarda bekliyoruz. Ama bu seneki 180 milyonun çok üstünde olacağından eminim" şeklinde konuştu.

"Hapoel Beer Sheva biletlerinin yüzde 85'i satıldı"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak Hapoel Beer Sheva mücadelesinin seyircili yapılması konusunda çok çalıştıklarını hatırlatarak, "UEFA yetkililerine daha önce de söyledim, 'Ne istiyorsan, nerede yardımcı olmamız gerekiyorsa oluruz' dediler. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum, oldular da. Çünkü diğer takım seyircisiz oynatılması için elinden ne gelirse yaptı. Biz de yaptık. Batum hemen bize çok yakın. Biletler satışa çıktı. Yüzde 85'i de satıldı diye biliyorum. Buradaki atmosferden de farklı bir atmosfer olacağını da tahmin etmiyorum. Aynı atmosferde çıkacak takım sahaya. İnşallah yeneceğiz. Mutlu bir şekilde döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bir sıkıntı var deplasmanda oynadığımız maçlarda"

Futbol A takımının deplasmanda oynadığı müsabakaları kazanmakta zorlandığını ancak dış saha maçlarında fazlasıyla hakem hatalarıyla karşılaştıklarını da belirten Adalı, "Sahamızda maç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Deplasman konusuna gelince orada takımın kaybettiği 2 maçı çok çabuk unutuyoruz. O kadar çabuk unutuldu ki bir Alanyaspor maçı. Maalesef bizim camianın da sorunlarından biri bu. Deplasmanda oynadığımız maçlarda bir sıkıntı var. Hocayla da futbolcu kardeşlerimle de bunun sohbetini yaptık. Bir parça ben şanssızlık olarak da görüyorum. Umudum çok yüksek. İlk maçımız deplasmanda. Önümüzdeki hafta hem Konya hem Batum'daki maçları kazanmak istiyoruz. Deplasmanlarda kazanmaya başladık. Bunun da devamı gelir. Ama hakem hatalarından dolayı kaybettiğimiz maçların da deplasmanda olanları var. Seyircimiz önünde hakem hataları olmuyor mu? Oluyor ama deplasmanda olan hatalarla kıyasladığımız zaman buradaki hatalar çok minik kalıyor. Deplasmanda kazanmaya başlayacağız. Hem Konya hem Batum'da oynayacağımız, bu 2 maç bunun bir başlangıcı olacak inşallah" diye konuştu.

Başkan Adalı, şu an Süper Lig'de genç bir hakem ekibi olduğunu ve genç hakemlerin destekçisi olan bir kulüp olduklarını da söyleyerek, "Kimsenin etkisinde kalmadan, kimseyi dinlemeden, birilerine yaranmak için hatalı kararlar vermesinler. Herkes hata yapabilir, yanlış karar verebilir. Bugün nasıl destek oluyorsak, bugünden sonra da destek olmaya devam etmek gerekir" dedi.

"Hakemlerin bana göre de hiçbir suçu yok"

Hakem yetiştirme konusunda geride kalan 2 senenin boşa gittiğini savunan Serdal Adalı, "Siz eğer asker arkadaşımın oğludur bu diye birini alıp yetiştirirseniz, ben senin kızını alıp 'Bu bizim kızımızdır. Biz burada bunu yetiştiririz. En azından bizim ekibimizden biri olur' diye konuya böyle yaklaşırsanız hiçbir yere varamazsınız. Sonuç ortada. Hakemlerin bana göre de hiçbir suçu yok. Hiç kimse de getirip zorla 'Gel sen buraya hakem olacaksın' diye zorlanılan bir durum da yok. Yetiştirmeden, hazır hale gelmeden siz bu çocukları ateşin içine atarsanız ister istemez bu hatalı sonuçlar olacak. Maalesef bu 2 sene araya giden bir süre gibi geliyor. Toparlanmaz mı, toparlanır. Yeter ki işin içinde iyi niyet olsun ki ben genç hakemlerin iyi niyetlerinden hiç şüphelenmiyorum. Hepsi de bu meslekte inşallah çok iyi yerlere gelir. Ama önümüzde yine bitmeyecek bu hakem sorunu. 1-1.5 sene daha şu elimizdeki genç hakem ekibinin yetişmiş hale gelene kadar, sonra bugün konuştuklarımızı konuşmayacağız. Ama geçirdiğimiz 2-2.5 buçuk sene maalesef araya giden bir zaman oldu. Çünkü bu çocukları yetiştiremediler" şeklinde konuştu.

Başkan Adalı aynı zamanda Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde yabancı hakem talebinde bulunmayacaklarının da altını çizdi.

"Sergen Yalçın'ın başarılı olacağından şüphem yok"

Serdal Adalı, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine başlayan Sergen Yalçın'a da başarılar dileyerek, "İnşallah çok başarılı olur. Başarılı olacağından şüphem yok. 1-2 maç kötü gidebilir. Önümüzde süre var. Türk milletinin beklentisine karşılık verir inşallah" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı