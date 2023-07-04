Acun Ilıcalı: "Ozan Tufan bizimle birlikte kalacak" -2

- Acun Ilıcalı : "Ozan Tufan bizimle birlikte kalacak"

İSTANBUL - Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın bu sezon takımda kalacağını açıkladı. Ilıcalı, "Şu an Türkiye'ye dönmek istemiyor. Bu sene bizim için çok özel bir sene. Bize katkı sağlayacağını düşünüyor" dedi.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin 'Corendon Summer Tour 2023' kapsamında Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ve takımın yeni transferlerinden Liam Delap'ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.

Hull City'nin yapacağı dostluk maçlarının yanı sıra takımın yeni sezon yatırımlarının, hedeflerinin ve planlamalarının konuşulduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Acun Ilıcalı, "Hayatta mutlu olduğum çok anım var ama bugün burada yine sizlerle birlikte olmak, ülkemizde sahip olduğum takımı getirip sizlerle buluşturmak, Hull City'nin sahibi olarak karşınızda olmak, gelecekle ilgili ümitlerimi de hesaba kattığımda çok ama çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Bugünden itibaren öğrendiklerimizi uygulayacağımız yeni bir döneme başlıyoruz"

Hayalden öte anlar yaşadığını aktaran Ilıcalı, "Bugün yine güzel bir günde hep beraberiz. Takımı aldıktan sonra ilk kafamdaki düşünce dünyada öyle bir takım oluşturalım ki dünyanın en önemli liginde oynayabilsin, dünyada ses getirsin ve bu takım bizim takımımız olsun, bizim takım derken Türkiye'nin takımı. 1,5 yılımız oldu. Bu hayalimiz gerçekleşti. Benim son maçta yaşadıklarımı anlatmam mümkün değil. Türk bayrakları önünde 20 bin kişi, takım ligi orta sıralarda bitirmiş ama tribünler full dolu, taraftarlar bizi bağrına bastı. Şampiyonluk kutlaması gibi bir gün geçirdik. Hepsinin inancı pozitif. Onlara bu inancı aşılamak kolay olmadı tabii ki. O kadar güzel bir taraftar kitlesi ki onlar için bir şey yapmak istiyorum. Yeni bir sayfa açmak için beraberiz. Bugün İngiltere'de futbol kulübü sahibi olarak eğitimimin bittiği gün. Bugünden itibaren öğrendiklerimizi uygulayacağımız yeni bir döneme başlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye şartlarında olabilecek en üst düzey maçlardan birini yaşayacağız"

Yarın Galatasaray ile oynayacakları hazırlık maçına da değinen Acun Ilıcalı, "Hocamızla 8 aydır beraberiz. Hocamız da bizi başarıya götürebileceğine inandığımız bir hoca. Yarın da Galatasaray ile maçımız var. Bu da bizim içi mutluluk verici. Hocamız bize hep; 'İyi takımlarla maç yapalım, kendimizi test edelim' der. Ben de iyi bir takımla görüşüp, Galatasaray'a da teşekkür ederim, onlar da sıcak bakınca güzel bir maç organize ettik. Türkiye şartlarında olabilecek en üst düzey maçlardan birini yaşayacağız" diye konuştu.

"İrfan Can Kahveci takdir ettiğim bir futbolcu"

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin, Hull City'e transferinin şu an için söz konusu olmadığını da belirten Başkan Ilıcalı, şunları söyledi:

"Böyle konularda hareket yapacaksam ilk yapacağım hamle Başkan Ali Koç'la görüşmek olur. Böyle bir şey söz konusu değil. İrfan'ı çok severim, çok büyük bir yetenek ama Fenerbahçe'de mutlu olacağını düşünüyorum. Yeni bir dönem de başlıyor. Fenerbahçe'nin de onu tutacağını düşünüyorum. Takdir ettiğim bir futbolcu."

"İrlanda'da tarih yazmak ve Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz"

Acun Ilıcalı, çoğunluk hisselerini satın aldığı İrlanda Premier Lig takımı Shelbourne FC ile de Avrupa kupalarına katılmak istediğini dile getirerek, "Hull City ile bir yerlere gitmek istiyorum. Hedef Hull City ile tarih yazmak. Neden Leicester City olmayalım? Bir eksiğimiz yok. İrlanda'da da ayrı başarılar yakalamak istiyoruz. Hull City için de büyük avantaj olacağını düşünüyoruz. İrlanda'da tarih yazmak ve Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi.

"Türkiye'den alacağım bir takım konsantrasyonumu bozar"

Türkiye'den bir takım satın almayı düşünüp düşünmediğiyle alakalı ise Ilıcalı, "Ulaşmak istediğim yer dünyanın en büyük liginde başarılı olmak. Onun kapısındayım. Türkiye'den alacağım bir takım konsantrasyonumu bozar. Şu anda böyle bir şey gündemimde yok" değerlendirmesini yaptı.

"Korsan yayının bitmesi lazım"

Türk futbolunun gelişmesine yönelik çözüm önerilerini de sunan Acun Ilıcalı, "Korsan yayının bitmesi lazım. Bu ülke çok zor duruma düşecek. Bu ülke futbol olarak çok zorlanacak. Anadolu takımlarının geleceğiyle ilgili çok kaygılıyım. İngiltere'de 200 milyon Pound yıllık Premier Lig takımlarının aldığı para. Bizim 4 büyüklerin gişe gelirleri ve sponsor gelirleri var. Bu gelirler sayesinde ekonomi korunabiliyor. Anadolu kulüpleri naklen yayın parasıyla yaşıyordu. Naklen yayın gelirleri feci şekilde düştü. Buradan alınan gelirler 10'da 1'e düştü. Ülkece korsan yayını bitirmemiz lazım. Bu konuda ben 1 yıldır uğraşıyorum. Türkiye'de naklen yayın geliri, İngiltere'nin yüzde 1,5'u. Korsan yayın engellenmezse kulüpler para kazanmayacak. Taraftar kendi bindiği dalı kesiyor. Bu bir hırsızlıktır. Hırsızlık yapanın engellenmesi lazım" açıklamasında bulundu.

"Ozan Tufan bizimle birlikte kalacak"

Adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın takımda kalacağını duyuran Ilıcalı, "Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Rahmetli babam da Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın benim için değeri büyüktür. Ozan konusunda konuşmalar olması normal. Ozan çok değerli, Beşiktaş çok değerli. Normal şartlarda bu ikisinin buluşması olurdu ama biz olmasıydık. Normal şartlarda Ozan, Beşiktaş'a giderdi. Ama biz ona İngiltere'de çok güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar ona şarkılar söylüyor, bu mutluluğu orada yaşayıp Premier Lig hayali de yaşadığı için bizimle birlikte Premier Lig hayalini zorluyor. Şu an Türkiye'ye dönmek istemiyor. Bu sene bizim için çok özel bir sene. Bize katkı sağlayacağını düşünüyor. Hocamızı da seviyor. Bizimle birlikte kalacak" dedi.

"Türkiye'den konuştuğumuz 2-3 yetenek var"

Geçen sene Türkiye liginde birçok oyuncu aldıklarını hatırlatan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, "Başarı yüzdemiz, yüzde 80. O açıdan çok mutluyum. Avrupa'nın 10 büyük liginden biriyiz. Türkiye liginin seviyesi gayet yukarıda. Transfer yaparken Türk veya yabancı ayırt etmedik. Tetteh'i aldık, müthiş bir futbolcu. Hocamız bayılıyor. Hatayspor'dan Traore'yi aldık. Seri'yi aldık, takımın virtüözü. Takıma birinci olarak onu koyuyoruz. Türkiye liginden iyilerini alıyorum. Bir tek Pelkas iki kere sakatlık geçirdi. Kalitesini konuşmamıza gerek yok. Türkiye operasyonunda başarılıyız. Hocamız; 'Çok iyi takımımız var. Sadece bölgesel eksiklerimiz var' dedi. Önemli bir takımımızdan bir çocukla konuştum; 'Ben, İngilizce bilmiyorum' dedi. Büyük bir yetenek, dünya tatlısı bir karakter, 'Ben İngilizce konuşamam, hocamla nasıl anlaşacağım?' diyerek o hamleyi yapamadı. Onun dışında konuştuğumuz 2-3 yetenek daha var. Şartların olgunlaşması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Liam Rosenior: "Premier Lig'e çıkmak istiyoruz"

Takım olarak hedeflerinin Premier Lig olduğunu söyleyen Teknik Direktör Liam Rosenior, "Ligimizde 18 - 19 kadar takım var. Bu takımların hepsinin hayali var. Takımlar arasında çok büyük farklar da yok. Bizim yapmamız gereken kendimize odaklanmak. En güzel başarıyı bu şekilde elde ederiz. Premier Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Burada da Galatasaray ve Hatayspor ile iki güzel hazırlık maçı yapacağız. Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Hayal kurmayı seven bir insanım" açıklamasını yaptı.

Yeni transfer Liam Delap'ı da değerlendiren Rosenior, "Becerileri çok iyi olan bir futbolcu. Bu sezon en çok kovaladığımız oyunculardan biriydi. Manchester City'de, A takımda oynamış oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek" diye konuştu.

Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in durumları

Hull City'nin Türk futbolcuları Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in takımdaki durumlarının sorulması üzerine başarılı çalıştırıcı, "Herhangi bir yerden oyuncu İngiltere'ye geldiğinde zorlanabilir. İngiltere'de oyun farklı, oyun daha hızlı. Ozan'ın da buna alışması gerekiyordu. Buna adapte oldu. Kültürel olarak da adapte oldu. Kendisi planlarımızın anahtar parçası olarak gördüğümüz bir oyuncu. Doğukan ise sakatlanmıştı. Onu Antalyaspor'a gönderdik, özgüven kazanması için. Tekrar Hull'e gelince fitness seviyesini arttırarak, tekrar sakatlanmasını önlemek istiyoruz. Sakatlığı omuzundandı, kondisyon seviyeleri düşmüştü" cevabını verdi.

Liam Delap: "Hull City için ne yapmam gerekirse yapacağım"

20 yaşındaki futbolcu Delap da hem takım olarak hem de kişisel hedefleriyle alakalı, "Bu takıma neler katabileceğimizi konuştuk. Tüm bunları görüştükten sonra takıma katılma kararı verdim. İki gündür bu ekipteyim. Bir aile ortamı var. Ben de Hull City kariyerim açısında çok heyecanlıyım. Kısa dönemde Hull City için ne yapmam gerekirse yapacağım. Her oyuncu çok istekli. Ben de üzerime düşeni yapamaya hazırım. Ben de en üst liglerde, Premier Lig'de oynamak isterim. Bunlar için çalışacağım" cümlelerine yer verdi.