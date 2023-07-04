Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe ve Arda Güler sözleri sonrası Ümit Özat çılgına döndü: Ukalalığa bak

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın düzenlediği basın toplantısında, "20 mutluluğum içerisinde 6-7 Fenerbahçe galibiyeti var." ve "Premier Lig'de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda Güler de bizi tercih ederdi." sözlerine Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat büyük tepki gösterdi. Peş peşe paylaşımlar yapan Özat, "Şu paranın getirdiği özgüvene, ukalalığa bakar mısın ya! Muhabirliğe devam etsen bunları söyler miydin?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kamp yapan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın Fenerbahçe ve Arda Güler için söylediği sözlere sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümüt Özat, sosyal medyadan ateş püskürdü.

"10 MUTSUZLUKTAN 7'SİNDE SEN VARSIN"

Ümit Özat yaptığı paylaşımlarda, Acun Ilıcalı, "Hayatımdaki mutlulukları sayarsam 20 mutluluğunyedi tanesinde Fenerbahçe vardır." demiş. Sen, Fenerbahçe'yle ilgili büyük düşünmeye başladıktan sonra Fenerbahçelilerin hayatındaki on mutsuzluktan yedisinde sen varsın (Mesut Özil )" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR HEP KOPYALA YAPIŞTIR YAPTIN"

Özat ayrıca, "Abi şu paranın getirdiği özgüvene, ukalalığa bakar mısın ya! Muhabirliğe devam etsen bunları söyler miydin ya? Premier Lig'de olsan Arda'yı alacaksın ha! Pardon, Arda seni mi tercih edecek? Arda da Tottenham dururken, Fulham dururken, Newcastle, Aston dururken sana gelecek. Bugüne kadar hep kopyala yapıştır yaptığın için başarılı oldun. Futbolda kopyala yapıştır yok. Sen kim güçlüyse, kim göz önündeyse onları yanına alıyorsun. Üç maç kaybetsen küme düşüyordun vizyondan bahsediyorsun." dedi.