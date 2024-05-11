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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Gümüş Madalya Kazandı

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Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yla karşılaştı.

Rakibine 233-231 yenilen milli takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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