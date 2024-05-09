Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Devam Ediyor

Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonluk yarışında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor.

Çim hokey sahasında ikinci gün karşılaşmaları kadın takımların maçlarıyla başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon olmak için mücadele eden takımları başarı diledi.

Güzel karşılaşmalar izlediklerini anlatan Karakan, burada başarılı olan takımların Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanacaklarını kaydetti. Karakan, çim hokeyinin artık Türkiye'nin her ilinde oynandığını sözlerine ekledi.