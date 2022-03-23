Abramovich, Göztepe'yi satın alıyor! Görüşmeler resmen başladı - Haberler

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Abramovich, Göztepe'yi satın alıyor! Görüşmeler resmen başladı

Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig ekibi Göztepe'de istifa eden başkan Mehmet Sepil ile Rus milyarder Roman Abramovich'in temsilcileri arasındaki görüşmeler resmen başladı. Şirket kulübü olan Göztepe'de görevi bırakan eski başkan Mehmet Sepil, hisselerin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

Roman Abramovich, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alıyor. Fanatik'in haberine göre; Mehmet Sepil ile Rus milyarder Roman Abramovich'in temsilcileri arasında resmi görüşmeler başladı.

Abramovich, Göztepe'yi satın alıyor! Görüşmeler resmen başladı

Abramovich'in bir Türk işadamı aracılığıyla Sepil'le temasta olduğu öğrenildi. Her iki tarafın profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı, Sepil'in dün Ankara'ya giderek, bu konu özelinde çeşitli çalışmalar yaptığı belirtildi.

Abramovich, Göztepe'yi satın alıyor! Görüşmeler resmen başladı

Rus milyarder Abramovich'in temsilcisi işadamı ile Sepil ve yöneticilerinin birkaç gün içerisinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Mehmet Sepil, Göztepe'de başkanlığı bıraktığını ancak sezon sonuna kadar takıma yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklamıştı. Şirket kulübü olan Göztepe'de Mehmet Sepil, kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

Ömer Özarslan - Spor

Roman Abramovich, Vladimir Putin, Mehmet Sepil, Chelsea, Göztepe, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Alsın başka zenginlerde gelip Türkiye den belki kulüp alır örnek olur.

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