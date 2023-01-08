Herkes ters köşe oldu! Aboubakar, Süper Lig'e geri dönüyor ama Fenerbahçe'ye değil

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılan Aboubakar için eski kulübü Beşiktaş devreye girdi. Hollandalı golcüsü Weghorst'un Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen siyah-beyazlıların, Kamerunlu yıldızı kadrosuna katarak forvet eksikliğini çözmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Aboubakar'ın tercihinin Beşiktaş olacağı öne sürüldü.

Adı Fenerabahçe ile anılan Vincent Aboubakar için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Attığı golden sonra taraftarla vedalaşan Wout Weghorst, yönetime takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Manchester United'a gitmek isteyen golcüye henüz onay verilmezken, alternatifleri aranmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlılarda golcü sıkıntısını çözmek için ilk görüşülen isim Al Nassr ile Ronaldo transferi sonrası yollarını ayıran Vincent Aboubakar oldu. Fenerbahçe'nin transfer listesinde de olan futbolcunun menajeriyle temas kuruldu ve istekleri soruldu. Bonservis ücreti ödenmeyecek olan yıldız futbolcu 3 yıllık sözleşme istedi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aboubakar yıllık net 2.6 milyon euro ücrete gelebileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Bunun yanı sıra Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, 2016 ve 2020 yılında geldiği Beşiktaş formasıyla 2 kez şampiyonluk yaşadı.