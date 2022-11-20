Abdurrahim Albayrak'ın acısını paylaştılar! Ezeli rakiplerden taziye mesajları
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Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybetmesinin ardından ezeli rakiplerden taziye mesajları geldi. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Albayrak'ın acısını paylaştı.
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.
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Bostancı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Galatasaray'dan ve ezeli rakiplerin Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan taziye mesajları geldi.
Kulüplerin taziye mesajları: