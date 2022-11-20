Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! 15 yaşındaki torunu Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek ağır yaralandı.
BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Batuhan Bostancı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı'nın vefatı üzerine Galatasaraylı spor muhabirleri Abdurrahim Albayrak'a başsağlığı mesajları gönderdi.