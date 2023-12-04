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Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki 50. maçında 5. mağlubiyet

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'da taraftarı önünde çıktığı 50 maçta 5. mağlubiyetini aldı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, Avcı yönetimindeki ikinci dönemindeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Trabzon'da taraftarı önünde çıktığı 50 maçta 5. mağlubiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci dönemindeki ilk mağlubiyetini aldı. Avcı, Karadeniz ekibinin başında taraftarı önünde Trabzon'da oynadığı 50 maçta ise 5. yenilgisini yaşadı.

Trabzonspor ile ikinci dönemini 12 Ekim 2023'te başlayan Avcı, 52 günlük geride kalan döneminde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 274 gün sonra da iç sahada yenilgi yüzü görmüş oldu.

Yerli teknik adamlara yenildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iç sahada aldığı mağlubiyetleri yerli teknik adamlara karşı aldı. 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, Fatih Terim yönetiminde sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0, Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'ye 1-0, Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor'a 3-1 ve 2022-2023 sezonunda Recep Uçar yönetimindeki Umraniyespor'a 2-1 kaybetti. Avcı, bu sezon ise Kayserispor'a 1-0 yenildi.

Erol Bulut ve Recep Uçar bir dönem Abdullah Avcı'nın yardımcılığı görevinde bulunmuşlardı.

Süper Lig'de 98 maç

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de sahaya çıktığı 98 maçta 55 galibiyet, 29 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti.

Puan farkı 14'e çıktı

Trabzonspor, son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Deplasmanda Sivasspor ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer sahasında ise Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Son iki haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi 23 puanda kalırken 37 puanlı Galatasaray ile arasındaki puan farkını 14'e çıkartarak zirve yolunda yara aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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