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Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakci'nın tatil esnasında çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu. Kullanıcılar, yorumlarıyla 28 yaşındaki oyuncuyu sert eleştirdiler.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakci'nın tatil esnasında çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu.

GÜNDEM OLDU

Futboluyla izleyenleri mest eden başarılı savunmacı, bu kez tatil pozuyla gündem oldu. 28 yaşındaki futbolcunun tarzı kullanıcılar tarafından eleştiri topladı.

Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu

İşte Abdülkerim'e yapılan bazı yorumlar;

Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu

Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu

Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu

Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu

Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu

Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Spor Haberler

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