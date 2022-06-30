Abdülkadir Ömür büyük tehlike yaşattı! Trabzonsporlu yıldızın trafikteki hareketlerine tepki yağdı - Haberler

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Abdülkadir Ömür büyük tehlike yaşattı! Trabzonsporlu yıldızın trafikteki hareketlerine tepki yağdı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, trafikte tepki çekecek hareketlere imza attı. Arabayı emniyet kemeri takmadan kullanan yıldız futbolcu, hızla gittiği yolda arabalara makas attı.

Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli yıldızlarından Abdülkadir Ömür, aracıyla yolda seyir halindeyken kendisini ve trafikteki vatandaşları tehlikeye sokabilecek hareketlere imza attı. Oda TV'de yer alan görüntüye göre, emniyet kemeri takmadan kullandığı aracıyla, trafikte önünde yer alan araçlara makas atan yıldız futbolcunun bu anları kameralara yansıdı.

Abdülkadir Ömür büyük tehlike yaşattı! Trabzonsporlu yıldızın trafikteki hareketlerine tepki yağdı

Abdülkadir Ömür büyük tehlike yaşattı! Trabzonsporlu yıldızın trafikteki hareketlerine tepki yağdı

TEPKİ ÇEKTİ

Avrupa futbolunun da gündeminde olan yıldız futbolcunun bu tehlikeli sürüşü sosyal medyada tepki topladı. Genç yıldızın bu davranışının ona yakıştırılmadığı yapılan yorumlar arasındaydı.

Abdülkadir Ömür büyük tehlike yaşattı! Trabzonsporlu yıldızın trafikteki hareketlerine tepki yağdı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Abdülkadir Ömür Trabzonspor Spor Haberler

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