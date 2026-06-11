ABD'ye girmesine izin verilmeyen hakem Omar Artan 2026 UEFA Süper Kupası'nı yönetecek

UEFA 2026 UEFA Süper Kupası'nı yönetmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan hakem Omar Artan'ı atadı

Confederation Africaine de Football (CAF) ile yapılan görüşmelerin ardından, UEFA bugün 2026 UEFA Süper Kupası'nı yönetmek üzere Omar Artan'ı atadı. Maç 12 Ağustos'ta Salzburg'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa FC arasında oynanacak.

Genç yaşına rağmen, Omar Artan kendini dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak kanıtladı ve 2018'den beri FIFA uluslararası listesinde yer alıyor. Hakemlik yaptığı en dikkat çekici maçlardan biri, 2025/26 CAF Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci maçı oldu. Artan, 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nü aldı. Artan, FIFA tarafından FIFA Dünya Kupası 2026 maç hakemleri listesine dahil edilmişti ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesine izin verilmediği için katılamadı.

Artan'ın UEFA Süper Kupa maçını hakemlik olarak atanması, UEFA ile CAF arasında yakın zamanda imzalanan ve hakemlik dahil birçok alanda iş birliğini teşvik etmek amacıyla imzalanan anlaşma kapsamında alındı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla yaptığı açıklamada, "Omar Artan, Afrika Futbolu Konfederasyonu'nun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış mükemmel genç ama deneyimli bir hakemdir. Futbol, insanları birbirine bağlamak için yaratılmış ve UEFA, Omar'a ve ona prestijli bir adaylık kazandıran olağanüstü hakemlik becerilerine saygısını göstermek istiyor. Arkadaşım CAF Başkanı Patrice Motsepe'ye girişimimizi coşkuyla desteklediği için minnettarım" dedi.

CAF Başkanı Dr. Patrice Motsepe ise şunları söyledi:

"Omar Artan Somali'yi ve Afrika kıtasının tüm halkını son derece gururlandırdı. 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nü alması ve FIFA Dünya Kupası 2026'da hakemliğe atanması, dünya standartlarındaki hakemlik yeteneğinin ve kazandığı uluslararası saygının bir tanınmasıdır. UEFA Süper Kupa 2026 maçını Omar Artan'ın hakemlik etmesini sağladığı için dostum Aleksander Ceferin'e çok minnettarım. Bu, Omar Artan ve Afrikalı hakemler için büyük bir onur ve aynı zamanda Afrika, Avrupa ve dünya çapındaki insanları bir araya getiren ve birleştiren futbolun mükemmel bir örneğidir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı