ABD Başkan Yardımcısı Vance, şampiyonluk kupasını düşürerek büyük bir sakarlığa imza attı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ohio State'in ulusal şampiyonluk kupasını düşürerek tarihi bir sakarlığa imza attı. Beyaz Saray'daki resmi kutlama töreninde yaşanan bu beklenmedik olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve günün en çok konuşulan olayı haline geldi.

Ohio State'in mezunu olan Vance için oldukça özel bir anlam taşıyan ziyaret, hiç beklemediği bir şekilde unutulmaz bir anıya dönüştü. Kupayı almak için sahneye çıktığında, yanlış bir hareketle kupayı tutunca inanılmaz bir kaza yaşandı. Kupa iki parçaya ayrıldı ve alt kısmı yere düştü.

Kriz anında, takım oyuncusu TreVeyon Henderson'ın refleksleri devreye girdi. Kupanın üst kısmını düşürmeden yakalayarak profesyonelliğini ve soğukkanlılığını gösterdi. Başkan Yardımcısı Vance ise kupanın tabanını hızla yerden topladı.

Arka plandaki oyuncular ve protokol üyeleri yaşanan sakarlık karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hatta Başkan Donald Trump bile yaşanan kazaya tepki gösterdi. Kupayı kurtarmak için herkes seferber oldu ve oyuncular aceleyle kupayı yeniden birleştirmeye çalıştı.

Vance, olayı mizahi bir şekilde karşılayarak sosyal medyada açıklama yaptı. "Ohio State'ten sonra kimsenin kupayı almasını istemedim, bu yüzden kırmaya karar verdim" şeklindeki açıklamasıyla yaşanan kazayı hafife aldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise olayı mizahi bir dille yorumladı. Birçok kullanıcı Vance'ın bu sakarlığını eğlenceli bularak paylaşımlarda bulundu.

Ohio State, ulusal şampiyonluk maçında Notre Dame'i 34-23 yenerek 2014'ten bu yana ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Beyaz Saray'daki bu törenle zaferlerini taçlandırdılar.

Bu unutulmaz kupa kazası, JD Vance'ın kariyerinde şüphesiz hafızalarda kalacak bir anı olarak yerini aldı.