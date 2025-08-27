ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Mağlup Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı final maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 2-1 yenildi. ABB FOMGET, 90+5'te bir gol atarak farkı 1'e indirse de penaltı atışını değerlendiremedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 mağlup oldu.

Ankara ekibi, başkent Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı 7. grup yarı final mücadelesinde Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Helsinki Futbol Stadı'ndaki müsabakada 46. dakikada Mclaughlin, 49. dakikada Svitkova'nın attığı gollerle Çekya temsilcisi maçta 2-0 öne geçti. ABB FOMGET 90. dakikada penaltı kazandı ancak değerlendiremedi. Penaltıyı kaçıran Armisa Kuç 90+5'te attığı kafa golüyle farkı 1'e indirdi.

Slavia Prag oyuncusu Polcarova'nın 89. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı 2-1 Çekya temsilcisi kazandı.

ABB FOMGET, 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için mücadele verecek.

