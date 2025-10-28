ABB ASKİ Spor'un Madalya Kazanan Sporcularından Mansur Yavaş'a Ziyaret

ABB ASKİ Spor 'un 2025 yılında uluslararası arenada madalya kazanan sporcuları ve eski şampiyonları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASKİ Spor Onursal Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp ve ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak Dünya Şampiyonu olan Muhammed Furkan Özbek, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazan paralimpik halterci Abdullah Kayapınar, rekortmen paralimpik atlet Aysel Önder, karakucak Dünya Şampiyonları; Feyzullah Aktürk ve Osman Göçen, paralimpik Dünya 2'ncisi atletler; Fatma Damla Altın ve Ebrar Keskin, Dünya 3'üncüsü güreşçiler; Ahmet Yılmaz ve Evin Demirhan Yavuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Mansur Yavaş'ı belediyedeki makamında ziyaret etti.

Sporcuların ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Yavaş, "Öncelikle sporcularımızı çok tebrik ediyorum. Bu yıl ulusalda 108 altın, 49 gümüş, 74 bronz, 231 madalya getirdiler sadece ASKİ olarak. Uluslararası yarışmalarda 55 altın, 26 gümüş, 41 bronz, toplam 122 madalya. Genel toplamda da 353 madalya ve yıl içerisinde 2 dünya, 2 tane Avrupa rekoru kırdılar. Sporun her dalında ASKİ sadece güreşte değil, tekvandoda, judoda ve halterde başarılarını sürdürecek. Biz de destek olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında aynı zamanda EGO Spor Kulübümüz, Ankara Büyükşehir Kulübümüz ve FOMGET de aynı şekilde belediye kanatları altında ülkemizi temsil ediyor. Dolayısıyla biz destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ABDULLAH ÇAKMAR: 2028 OLİMPİYATLARINDAN ALTIN MADALYALARLA DÖNMEK İSTİYORUZ

ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise ASKİ Spor'u büyütmek için geçmişte söz verdiklerini söyleyerek, "2025 yılı ABB ASKİ Spor Kulübü için başarılı bir şekilde geçti. Alınan toplam 19 madalyanın 16'sını ASKİ Spor Kulübü aldı ve tarihe geçtiler. Geçmişte sporcular makama hep güreş branşında ve halterde geliyordu. Şu an atletizmde, tekvando ve diğer branşlarda şampiyonlar çıkarttık. Ülkemize altın madalya kazandırıp İstiklal Marşımızı okuttuk. Başkentimiz, 'sporun başkenti olacak' demiştik. Başardığımıza inanıyoruz. Sizin sayenizde bu yelpazeyi daha büyütüp 2028 Olimpiyatları'na buradaki genç kardeşlerimiz ve diğer sporcularımızla beraber damga vurup, altın madalyaları alarak ülkemize dönmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ziyaret sonrası sporcular ile Yavaş toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildi.