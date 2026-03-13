AA Genel Müdür Yardımcısı Peru'dan sporseverlere "1920 Koşusu" daveti

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Başkan Yardımcısı Oğuz Enis Peru, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla 5 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek 10 kilometrelik "1920 Koşusu"na tüm sporseverleri davet etti.

HT Spor kanalındaki "Kürsü" programının canlı yayın konuğu olan Oğuz Enis Peru, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek koşuya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Peru, Anadolu Ajansının bu yıl 106. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, "1920 Koşusu, adından da anlaşılacağı üzere, 1920 yılının milli mücadele ruhunu yansıtmak için düzenlediğimiz bir organizasyon. Biz 5 Nisan'da 106. yıl etkinlikleri kapsamında bir spor, atletizm anlamında bir yarış organizasyonu düzenlemek istedik. Bu kapsamda tüm atletizm sevdalılarını, sporseverleri yarışmamıza bekliyoruz. 1920, milli mücadele ruhunun da önemli bir dönemine denk düşüyor. Anadolu Ajansının kuruluşu da 6 Nisan 1920. Ayrıca meclisimizin de kuruluşunun 23 Nisan 1920 olması hasebiyle 1920 yılının ruhunu yaşatmak amacıyla, yine Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu Anadolu Ajansı ve kendisinin etrafında dolaşacağımız bir parkur olması da bu ruhu yansıtmak anlamında bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Bu yıl yarışın ilkini düzenleyecekleri için heyecanlı olduklarını belirten Peru, "Nasıl olacağını, sporseverlerin tepkisini çok merak ediyoruz. 1500 kişilik bir kontenjan ayırdık ama daha ilk beş günde 500 kişilik bir müracaat oldu. Bu bizi çok sevindirdi. İlginin katlanarak devam etmesini öngörüyoruz. Bu yarışmaya sadece ülke içinden değil, ülke dışından da taleplerin olduğunu görmek bizi ayrıca sevindirdi. Dolayısıyla biz bu yapacağımız etkinliği bundan sonraki dönemlerde gelenekselleştirmek de istiyoruz ve Ankara'ya bir değer katmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da spor organizasyonlarına katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Peru, şunları kaydetti:

"Biz bu organizasyonu düşünürken 10 kilometrelik parkuru yine Türkiye Atletizm Federasyonu ile Dünya Atletizm Federasyonu kapsamında da uluslararası bir düzeyde yapmak istedik. Bu anlamda da ilgili ölçümler yapıldı ve uluslararası bir yarışma olduğu için de profesyonelleri bekliyoruz. Tabii ki halkımızdan profesyonel olmaya aday, profesyonel olmak isteyen kişilerin de bu yarışmada var olmasını istiyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonuna bu yıl yapılan başvuruları incelediğinizde 130 kadar bir spor organizasyonu talebi var. Bunu federasyonumuz değerlendiriyor. Bunlar içerisinde Ankara'nın açıkçası bakir olduğunu düşünüyoruz. Yeterli sayıda olmadığını öngörüyoruz, düşünüyoruz. Bu yıl '1920 Koşusu'nun akabinde yine yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanlığı Koşusu olacak. Başkent Yarı Maratonu gibi organizasyonlar olacak. Bunlar artarak devam ettiği müddetçe Ankara'nın inşallah önümüzdeki senelerde sporun da başkenti olması anlamında önemli bir merhale katedeceğini düşünüyoruz."

"1920 yılı, Türkiye tarihi için önemli bir tarih"

Oğuz Enis Peru, organizasyonu her yıl düzenlemek istediklerini aktardı.

Peru, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Ankara'da geçmiş yıllarda yapılan spor, yol koşuları vardı. Biz de bu spor koşularına bir ek olarak bu çalışmayı yapıyoruz. Amacımız, hedefimiz önümüzdeki yıllarda Ankara'da 1920 Koşusu'nu geleneksel hale getirmek. Yarışmayı inşallah daha üst düzey organizasyonlarla birlikte bölgenin en prestijli, 'Elite Label' dediğimiz seçkin yarış kategorisindeki koşulardan biri haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Her yıl düzenli hale getireceğiz ve Ankara'nın bu anlamda sporun başkenti olması için biz de gayretlerimizi sarf edeceğiz. 1920 yılı, Türkiye tarihi için önemli bir tarih. Milli mücadele ruhunun yaşadığı bir tarih. Bu tarihi duyguları sporun disiplin, dayanıklılık, enerji, fair play gibi değerleriyle birlikte, bizim habercilik ilkelerimizde de buna benzer ilkeler var, buradaki bağı kurmak istiyoruz ve toplumsal dayanışmaya da yol açmasını açıkçası arzuladığımızı düşünüyorum."

Gelecek yıllarda farklı spor dallarında da etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Peru, "Her etkinlik, Ankara'nın bu iletişimine de katkı sağlayacak bir yaklaşımda olacak. Biz Anadolu Ajansı ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü olarak öncelikle çalışanlarımız, çalışanlarımızın ailesi, Ankara ve hatta Türkiye ile dünyaya da toplumsal alanda fayda sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, yaptığımız her işte açıkçası devamlılığı ve sürekliliği önceliklendirdiğimiz için bu organizasyonda da inşallah her yıl ajansın da yıl dönümüne denk gelecek şekilde organizasyonu devam ettirmek, giderek büyütmek. Belki sadece bu atletizmle de kalmayacak. Biz ilk olması hasebiyle biraz heyecanlıyız ve işin tam boyutunu bazen göremeyebiliriz diye ilkinde 'Biraz yavaş gidelim' dedik. Önümüzdeki senelerde yarı maraton ve maraton şeklinde çalışmalarımızla, halk koşusu da eklenerek halkımızı daha fazla spora katkı sağlayacak şekilde de bir çalışma yapmayı arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Anadolu Ajansı, her zaman sporcunun yanında olmuştur"

AA Genel Müdür Yardımcısı ve AASK Başkan Yardımcısı Oğuz Enis Peru, ajansın her zaman sporcuların yanında olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının 106 yıllık tarihi geçmişiyle çok önemli bir kurum olduğunun altını çizen Peru, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının köklü bir mirası var ve kuruluşunda İstiklal ruhunu yaşayan bir kurum. Anadolu Ajansının kurulduğu yılda Büyük Millet Meclisimiz de kuruldu. Ondan da önce kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin belleği. Spor tarihimize de baktığımızda paralellik arz ediyor. Spor da Türkiye'de yeni başlayan bir organizasyon değil. Tüm alanlarıyla geçmişten beri var olan bir şey. Anadolu Ajansı, her zaman haberin ve sporcunun yanında olmuştur. Bu özellikle son günlerde her spor dalıyla ilgili, malum medyanın imkanları da söz konusu... Medya hepsine ulaşmada zorluk yaşıyor ama ajans olarak özellikle spor alanında daha da yatırım yapılması istenen alanlarda, branşlarda daha fazla varlığımızı hissediyoruz. Halkımızın sadece futbol ve basketbol gibi popüler sporlardan değil, diğer spor dallarından da haberdar olması ve onların gelişimine ilişkin çalışmalara katkı sağlaması anlamında özel faaliyetler yürütüyoruz. Bu konuda da federasyonlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onların tanıtımına ve sporcuların gelişimine çalışmalarımız bizim de mevcut."

Sporun, sağlıkla ilgili topluma önemli bir katkısının olduğunu anlatan Peru, "Spor; toplumu birleştirici, kaynaştırıcı, insanlar arasındaki iletişimi çok daha ileri seviyelere taşıyacak bir fonksiyona sahip. Bu anlamda tüm medya organlarının spora destek vermesi, sporun insanların hayatında bir numaraya doğru çıkmasıyla beraber gerek sağlık koşulları, gerek insanların zihnen, psikolojik olarak daha rahat bir hayat yaşayabilmeleri anlamında büyük destek sağlayacaktır. Medyanın da spora verdiği bu destekle beraber gençlerimiz, kötü alışkanlıklardan da uzaklaşarak açıkçası sporla birlikte daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Toplumun da bir araya gelmesinde önemli bir anlam taşıdığı için sporun da medyanın da desteği bu anlamda çok önemli. Spor medyası Türkiye'de çok yaygın, çok fazla kanal var. HT Spor da yeni kurulmuş, çok başarılı, takip ettiğimiz bir kanal. İnşallah devamı gelir ve daha güzel çalışmalarla birlikte ülkemizin sağlık ve spor anlamında da iyi yerlere gelmesine katkı sağlarız." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı Spor Kulübüne dair

Oğuz Enis Peru, programda Anadolu Ajansı Spor Kulübüyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"İlk amacımız, çalışanları masalardan sahalara almaktı." diyen Peru, şu ifadeleri kullandı:"

"Anadolu Ajansı Spor Kulübü olarak 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüzü faaliyete geçirdik. Çok ciddi iç organizasyonlarımız oldu. Yarışa kurum içinden katılan isimler olacak. Ben, Yusuf Bey (AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan) ve diğer arkadaşlarımızdan ciddi bir katılım var. Önümüzdeki bu yarışta da belki ödül alacak arkadaşlarımızın olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda diğer yarışmalarda başarı göstermiş arkadaşlar var. Geldiğimiz aşamada profesyonel anlamda çalışanlar ve çalışanlarımızın ailelerinin dahil olduğu çeşitli branşlara, yarışmalara yönelik çalışmalar yapacağız. Topluma da katkı sağlayacağız. Yine şirketlerin kurduğu, Eczacıbaşı olsun, VakıfBank olsun, biz de onları kendimize örnek alıyoruz. Anadolu Ajansı Spor Kulübünü istediğimiz noktaya getirebilirsek topluma çok ciddi katkı sağlamış oluruz."

"1920kosusu.com internet sitemiz faaliyette"

Peru, "1920 Koşusu"na yabancı katılımcılardan da ilgi olduğunu açıkladı.

Başvurularla ilgili bilgi veren Oğuz Enis Peru, "Yabancı katılımcılardan üç kişi başvuru yaptı. Afrika'dan başvurularımız var ama ilerleyen günlerde bunun artacağını umut ediyorum. Tabii talep var ve konuşulan bir konu oldu. 1920kosusu.com internet sitemiz de faaliyette. Oraya girip kayıt, başvurular yapılabiliyor. Şu an için kayıt ücretimiz 750 lira. 2 Nisan'a kadar başvurularımız alınacak. Vatandaşlarımız 1920kosusu.com'a girip detaylarla ilgili kayıt yaptırabilecek." dedi.

5 Nisan günü etkinlik alanlarında çeşitli aktivitelerin olacağını belirten Peru, "Kontenjanın üzerine belki ek kontenjan açmak zorunda kalırız. Önümüzdeki yıllarda da yarı maraton, maraton ve halk koşusu şeklinde belki organizasyonumuzu genişletmekle ilgili düşüncelerimiz de bulunmakta. Sponsorlarımızın organizasyonda hediyeleri olacak. Arkadaşlarımızı eğlenceli bir organizasyon bekliyor. Katılanları memnun edeceğimiz bir organizasyona da imza atacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Genel klasman birincilerine 100'er bin lira para ödülümüz var"

Oğuz Enis Peru, genel klasmanda hem kadınlarda hem erkeklerde birincilere 100'er bin lira para ödülü verileceğini belirtti.

Yarışı bitirecek her sporcuya anı madalyası takdim edileceğini aktaran Peru, "Genel klasmanda hem kadınlarda hem erkeklerde birincilere 100'er bin lira para ödülümüz var. İkincilere 75'er bin, üçüncülere de 50'şer bin lira para ödülü var. Yaş gruplarında da birincileri 15'er bin, ikincileri 10'ar bin, üçüncüleri de 5'er bin lira ile ödüllendirmek istiyoruz. Dereceye girecek tüm katılımcılara kupa ve şilt ödülü verilecek. Sponsorlarımızın da çeşitli katkıları olacak." ifadelerini kullandı.

Peru'dan sporseverlere davet

Oğuz Enis Peru, sporseverleri 5 Nisan'da gerçekleştirilecek yarışa davet etti.

Sporun birleştirici gücünü İstiklal ruhuyla başkent Ankara'nın caddelerine taşımak istediklerini anlatan Peru, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Başkentin caddelerini, sokaklarını o gün belli bir saatliğine trafiğe kapatıp, sporu, sağlığı, toplumsal faydayı ön planda tutmak istiyoruz. Tüm yarışseverleri, koşmak isteyenleri organizasyonumuza davet ediyoruz. İnşallah keyifli bir gün geçiririz. Birinci yıldaki tepkileri bir ölçelim, diğer yıllarda geri dönüşlere göre bunları artırmayı tabii ki planlıyoruz. Anadolu Ajansı olarak spor anlamında da diğer alanlarda olduğu gibi yine Türkiye'mizin haber kaynağı olmaya devam edeceğiz. Tüm sporseverleri, koşmak isteyenleri Ankara'da 5 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Anadolu Ajansının genel müdürlük binasının önünde bekliyoruz."

Göktürk Holding, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su ve Mixmey sponsorluğunda, Yeşilayın sosyal sorumluluk partnerliğinde 10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, 5 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak. Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından yarış, başlangıç noktası olan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek.