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A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1mağlup ayrılan A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Milli futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle birlikte adeta yıkıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayarak kendisini yere bıraktı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Hakan'ın bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Hasan YILDIZ:

BÜYÜK kaptan sana , takım arkadaşlarına ve teknik direktörümüze onurlu mücadelenizden dolayı sonsuz TEŞEKKÜRLER.

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emre gül:

Turnuvanin en iyi oyunuydu ama tecrube isin icine girdi. hep forvetsiz oynadik erken forvet alsaydi farkli olabilirdi. hakem berbatti. turnuvanin en kotu hakem yonetimiydi. saglik olsun ilk 8 de basari genc takimiz

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Nuri Aga:

Ağlama ağlama gardaş Bi dahakine olur

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Selim Güler:

Emre sana Hakem konusunda katilmiyorum cok iyi yönetti bir pozisyonda Hollandililara sari veya hatta kirmizida verebilirdi fakat genelde Hakem cok iyi yönetti.Dogruya dogru.

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