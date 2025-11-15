A Milli Takımımızın Bulgaristan maçı 11'i belli oldu
0:00/0:00
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.
Bulgaristan: Mitov; Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov; Gruev, Krastev, Kraev; Dimitrov, Rusev, Despodov.