A Milli Takımımızın Bulgaristan maçı 11'i belli oldu


A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.



MAÇ SAAT 20.00'DE

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.

Bulgaristan: Mitov; Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov; Gruev, Krastev, Kraev; Dimitrov, Rusev, Despodov.

