Basketbolda Sırbistan-Türkiye maçına doğru

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Sırbistan'a konuk olacak A Milli Takım'da yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Sekizkök ile milli basketbolcu Yiğitcan Saybir, ay-yıldızlıların Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların yoğun maç programının ardından milli takıma katıldığını aktaran Yakup Sekizkök, "Antrenmanı, Ergin hoca ve Cedi Osman dışında tam kadro yaptık. İyi çalıştık. Avrupa'da her ülkede kupa maçları oynandı. Bizim takımda da kupada final oynayan 6 oyuncu var. Sıkışık fikstür ama çocuklar çok istekli. Kasım ayındaki ilk pencere maçlarında 2 galibiyet almıştık ve iyi basketbol oynamıştık. Sırbistan'ın önemli bir kadrosu var. Ciddi bir basketbol ekolü. Basketbol, Sırbistan'da bir numaralı spor. Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi bugün de galibiyet almak istiyoruz. Çocuklar da istekli. İyi çalıştılar. İnşallah galibiyet alıp İstanbul'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan ile oynanacak ilk karşılaşmada Tarık Biberovic'in mi yoksa Malachi Flynn'in mi tercih edileceğiyle ilgili soruyu Sekizkök, "Kadroyu kurallar gereği bu gece FIBA'ya bildireceğiz. Ana oyuncumuz Tarık Biberovic. İlk pencerede çok iyi oynadı. Flynn de ilk defa bizimle çalışma imkanı buldu. Sisteme çabuk adapte oldu. Çok akıllı bir oyuncu. O da oynamaya hazır. Son kararı teknik ekip olarak vereceğiz. Kadroda Cedi ile beraber 15 oyuncumuz var. Üç oyuncumuz dinlenecek. Belki onları 2 Mart Pazartesi günü oynayacağımız maçta kullanabiliriz. Kadro bu gece son şekliyle FIBA'ya iletilecek." şeklinde yanıtladı.

Yiğitcan Saybir: "Maça tam anlamıyla hazırız"

Milli basketbolcu Yiğitcan Saybir, en iyi şekilde mücadele ettikleri takdirde Sırbistan'ı mağlup edeceklerini dile getirdi.

Çok zor maç oynayacaklarının farkında olduklarını aktaran 26 yaşındaki oyuncu, "Gruptaki en güçlü 2 rakip karşı karşıya geliyor. İyi hazırlandık. Maça tam anlamıyla hazırız. Elimizden gelen tüm mücadeleyi sahada göstereceğimize inanıyorum. Buradan galibiyetle ayrılırsak inşallah seyircimizin önünde de kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Aday kadroya ilk kez davet edilen Flynn'in milli takıma çabuk adapte olduğunu vurgulayan Yiğitcan, "Antrenmanlarda milli takım için elinden geleni yapacağını gösterdi. İnşallah maçta da ondan iyi bir performans alırız. Herkes elinden gelen mücadeleyi iyi bir şekilde gösterirse buradan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Biberovic ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı

A Milli Takım'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki antrenmanında başantrenör Ergin Ataman ile Cedi Osman, Panathinaikos AKTOR'un Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Paris Basketbol ile oynadığı müsabaka nedeniyle yer almadı. Tarık Biberovic ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Başantrenör Ataman ile Cedi, bu sabah milli takıma katılacak.