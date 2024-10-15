Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu: 'Uzun Yıllar Sonra İlk Galibiyetimizi Aldık'

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu: 'Uzun Yıllar Sonra İlk Galibiyetimizi Aldık'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda'yı 4-2 yendikleri karşılaşmanın ardından galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, takımın gösterdiği mücadeleyi övdü.

A MİLLİ Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Uzun yıllar sonra burada ilk galibiyetimizi aldık. Çok mutluyuz. Zor şartlarda oynadık. Zemin çok kötüydü. Sahada bazı yerler çok kaygandı. Bugün 90 dakika gerçekten çok iyi mücadele ettik. Karakterimizi ortaya koyduk. İzlanda zor bir rakip. Çok fiziksel, güçlü bir takım ama buna rağmen biz onlara karşılık gösterdik, mutluyum" dedi.

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Karşılaşmanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyet aldıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Hakan Çalhanoğlu, "Bunun mutluluğunu yaşıyoruz şu an. Uzun yıllar sonra burada ilk galibiyetimizi aldık. Çok mutluyuz. Zor şartlarda oynadık. Zemin çok kötüydü. Sahada bazı yerler çok kaygandı. Penaltı noktası da çok kaygandı. Normalde ben yani büyük konuşmak istemiyorum ama hani kaçırma ihtimalim yok. Çünkü kaleciler zorlanır ben şut çekerken. Topa doğru koşarken de aslında hızlı giderim. Hızlı koşmaya çalışıp sert vurmaya çalışıyorum. Orada kaydım, sol ayağım kaydı. Sonra ikinci penaltıda tabii sorumluluğu almak istedim. Sorumluluktan kaçmak istemedim. Bu benim görevim. O yüzden ikinci penaltı olunca tabii ki mutlu oldum. Ama onun dışında takım performansı çok hoşuma gitti. Bugün 90 dakika gerçekten çok iyi mücadele ettik. Karakterimizi ortaya koyduk. İzlanda zor bir rakip. Çok fiziksel, güçlü bir takım ama buna rağmen biz onlara karşılık gösterdik, mutluyum" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Hiçbir zaman pes etmeyen bir takım olduklarını, böyle de devam etmek istediklerini dile getiren 30 yaşındaki orta saha, "Bunun sırrı birlik ve beraberliktir. Turnuvadan sonraki devamlılık çünkü sonuçta biz ülkemizi temsil ediyoruz. Milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Bu bizim her zamanki hedefimizdi. O yüzden inşallah böyle devam ederiz. Çünkü biz genç bir takımız. Ama dinamik, istekli, arzulu oynayan bir takım var. Hiçbir zaman pes etmeyen bir takım var. Bunu yine bugün sahada gördünüz, gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz" yorumlarında bulundu.

'BUGÜN OYNAMASAYDIK YARIN FARKLI OLMAYACAKTI'

Karşılaşma öncesinde hakem ekibine maçın oynanmasını istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Sahaya öğlen ben de geldim teknik ekiple beraber. Kendim görmek istedim. Bugün oynamasaydık yarın farklı olmayacaktı. O yüzden hakemlerle beraber karar verdik. Ben takım kaptanı olarak oynamak istiyoruz dedim. İyi ki de oynamışız. Sonuçta bugün oynamasaydık belki yarın sentetik sahada oynayacaktık. O bizim için daha belki zor olabilirdi. Onun dışında ilk galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz burada. Uzun yıllardır yenemedik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi 6,5 saat geri uçacağız. Güzel olacak. İstediğimiz de bu. Keyifli geri dönüş. Ondan sonra diğer kampa hazırlanacağız" dedi.

'TAKIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Evet bize yakışıyor. İnşallah bize nasip olur. Başkanımızın da dediği gibi bize inanıyor, bize güveniyor. Bizler de aynı şekilde takımın, sistemin oturduğuna inanıyoruz. Herkes çok istekli. Buraya geldiğinde çok keyifli, çok neşeli. Bu her oyuncu için çok önemlidir. Şunu unutmayalım turnuvadayken 45 gün geçirdik. Hiçbir zaman bir tartışma olmadı. Herkes saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde bulundu. Bu kolay değil. Bu dengeyi sağlamak da kolay değil. O yüzden takıma çok teşekkür ederim. Gerçekten herkes buraya isteyerek geliyor. Önemli olan bu. Ama en önemlisi bu devamlılığı sürdürmek. Biz onun çabasını göstereceğiz ve milletimizi gururlandırmaya devam ettirmeye çalışacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Milli Takım Politika İzlanda Futbol Spor

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

Bizim Çocuklar'dan tarihi geri dönüş

 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
AK Parti, 'Öldüren kadar ölen de suçlu' diyen meclis üyesi için harekete geçti

AK Parti skandal sözlerin ardından harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Pendik, Ümraniye, Bayrampaşa, Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Türkiye Galler maçı ne zaman 2024? Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.